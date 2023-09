Loredana Lecciso, rivelazioni su Al Bano e stilettata a Romina: cosa ha detto La showgirl ha rilasciato una scottante intervista al settimanale Chi, svelando lati inediti del rapporto con il compagno e confessioni sulla ex moglie.

La soap che vede come protagonisti Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power molto probabilmente non avrà mai fine. E proprio oggi si apre un nuovo capitolo che si basa su alcune dichiarazioni rilasciate dalla Lecciso in una scoppiettante intervista al settimanale Chi. La relazione con il cantante di Cellino San Marco è sempre stata segnata da alti e bassi e, nonostante la separazione, la presenza di Romina Power è sempre apparsa al di fuori molto ingombrante. Ma nel triangolo più famoso d’Italia arrivano oggi nuove rivelazioni. Ecco cosa ha detto Loredana Lecciso.

La Lecciso rivela: "A noi non è mai esistita nessun’altra"

Un’esclusiva intervista, Loredana Lecciso si è lasciata andare a importanti rivelazioni in merito all’argomento Al Bano, il compagno di sempre e con il quale ha avuto due figli: Yasmine e Al Bano Jr. Negli anni hanno visto moltissimi alti e bassi nella loro relazione, spesso resi ancora più complicati dai continui gossip che vedevano Romina Power, ex moglie di Al Bano, come una potenziale minaccia. Ma è proprio su questo punto che la Lecciso ha voluto chiarire una volta per tutte la questione.

"Vista da fuori la nostra storia sembra un romanzo con lui, lei e l’altra, ma tra noi non è mai esistita nessun’altra – ha rivelato – Resto un po’ così quando qualcuno prova a far passare Al Bano come bigamo, quando è l’uomo più tradizionale, nell’accezione bonaria del termine, che io conosca. Detesto trovare colpe e colpevoli, ma è indubbio che in alcuni casi qualcuno si sia divertito a stravolgere la realtà. Un certo tipo di narrazione, forse, vorrebbe un altro finale, ma la verità è che noi stiamo assieme e che siamo felici, sereni, complici. È un uomo passionale, si sa. Siamo una coppia sana e felice sotto tutti i punti di vista".

Loredana Lecciso, stilettata a Romina Power

Durante l’intervista non è mancata nemmeno la possibilità di parlare della mancata partecipazione della Lecciso al concerto per gli 80 anni del compagno Al Bano. Un’assenza che ha fatto molto discutere e sulla quale la Lecciso aveva fino ad ora deciso di non esporsi.

"Al Bano aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia, allargata e non. Aveva chiesto la mia presenza, in qualità di compagna, e quella dell’ex moglie, con la quale lavora ancora oggi in giro per il mondo. Ho accettato l’invito con piacere, ma dall’altra parte sono arrivate condizioni diverse – ha ammesso la Lecciso – Io non ho posto alcun limite e, quando ho capito che le cose stavano andando nella direzione sbagliata, ho fatto un passo indietro per buon senso, ma anche per l’amore e il rispetto che nutro nei confronti del papà dei miei figli. Lui sapeva perfettamente che non mi sarebbe costato nulla fare un passo indietro. Al contrario di quel che si possa pensare, non ho manie di protagonismo e così ho preferito festeggiarlo in casa, con amici, parenti e affetti vari. Abbiamo fatto persino due feste".

Un chiarimento che lancia una frecciatina diretta a Romina Power, vera e unica responsabile, dunque, della sua assenza ai festeggiamenti. Cosa risponderà ora la cantante?

