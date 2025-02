Lo Stato delle Cose, Giletti fa un regalo particolare a Renzi e interrompe Vannacci. È polemica: "Preferenze di sesso" Nella puntata del 24 febbraio, Giletti viene criticato dagli utenti social per via dell'atteggiamento nei confronti di Vannacci e poi il gesto delle banane

Nella nuova puntata de Lo Stato delle Cose, in onda su Rai Tre lunedì 24 febbraio 2025, Massimo Giletti ospita in studio Matteo Renzi, che riceve un regalo particolare dal conduttore, e Michele Santoro e Alessandro Orsini per parlare della Guerra in Ucraina, con quest’ultimo che afferma "La Russia può schiacciare l’Europa con un pugno". Poi non manca il Generale Roberto Vannacci – ormai ospite fisso della trasmissione – che si confronta con Maria Elena Boschi sul boom dell’estrema destra in Germania. Durante quest’ultimo confronto non mancano tensioni, con gli utenti sui social che si sbizzarriscono scrivendo commenti sugli atteggiamenti di Giletti e della politica. Ecco cosa è successo durante la puntata de Lo Stato delle Cose del 24 febbraio 2025.

Lo Stato delle Cose, puntata 24 febbraio 2025: cosa è successo da Giletti

La puntata si apre con l’ospitata di Matteo Renzi, protagonista di una gag con Massimo Giletti: al termine dell’intervista in studio, il conduttore gli regala delle banane, spiegandone il motivo: "Ho un regalo per lei che però ho preso da un ‘vu cumprà’. Lei ha detto che siamo la Repubblica delle banane e allora le consegno questo omaggio… sono originali!" dice Giletti passandogli il casco di banane. Renzi risponde: "Apprezzo molto il regalo, e lo sapete perché? Tra la Repubblica delle banane e la Repubblica di Meloni, preferisco le banane."

Poi si passa all’intervista di Michele Santoro a Alessandro Orsini, con il primo che ringrazia Bianca Berlinguer per aver permesso questo incontro e poi introduce l’argomento della Guerra in Ucraina. Sulla questione, Orsini commenta: "Putin ha ucciso politicamente L’Unione Europea, e questo perché le guerre servono a confermare le ipotesi. Quando è scoppiata questa guerra in Ucraina, l’Ue ipotizzava che la Russia fosse debolissima e che l’Europa fosse fortissima. Poi la guerra ha svelato i rapporti di forza: la Russia può schiacciare l’Europa con un pugno. L’Ue ha basato tutta la sua politica sulla forza, ma siccome non ne ha, ha perso anche la politica. Non credo che L’Unione Europea potrà mai rinascere da tale punto di vista: con questa guerra, ha dimostrato la sua nullità, quindi ora l’Europa è costretta a vivere sotto la minaccia permanente della Russia perché abbiamo scoperto che non abbiamo la deterrenza nei confronti della Russia." Secondo Santoro invece, questo è il momento in cui può rinascere l’Europa, non la sua fine.

Nel frattempo sui social (divisi) non mancano i commenti: "Santoro e Orsini insieme. La mia TV potrebbe esplodere per troppo putinismo", "Pur di alimentare il loro egocentrismo non mostrano nessun rispetto per la gente che è morta per difendere la propria libertà", "Ma che dice questo Orsini, la Russia non è nemmeno riuscita a conquistare l’Ucraina come può pensare di invadere l’intera Europa", "Orsini è di un altro livello", "Comunque Santoro è di un’altra categoria…", "Santoro e Orsini, pensavo di avere un’allucinazione, finalmente 2 che ne capiscono qualcosa…".

Lo Stato delle Cose: il confronto (infuocato) tra Vannacci e Boschi da Giletti

Poi si passa al dibattito tra il Generale Roberto Vannacci e Maria Elena Boschi (di Italia Viva) sul boom dell’estrema destra in Germania. La donna incolpa Meloni per il rincaro delle bollette e il conseguente impoverimento delle famiglia italiane ("Per me siete fuori dal mondo, siete fuori dalla realtà degli italiani" dice), mentre Vannacci dichiara che la Guerra in Ucraina, a cui è dovuto l’innalzamento dei costi, è anche colpa del partito della Boschi, che ride e poi commenta: "Ah, ora la guerra è colpa nostra!". L’ospite lo interrompe spesso lungo il confronto, alzando anche i toni, e il Generale non la prende bene: "Se non mi interrompe, finisco il discorso. Io non l’ho bloccata, ma ha questo visto anche lei (si riferisce a quanto accaduto con Alessandra Moretti nella scorsa puntata e infatti Giletti lo capisce subito e la cita, ndr)". La Boschi ribatte: "Quando c’è un contraddittorio con le donne che lo interrompono, non è abituato e non gli piace". Giletti ribadisce al Generale che, secondo l’ospite, "non accetterebbe il contraddittorio con le donne. Dopo la Moretti, anche la Boschi… solo che alla Moretti ha detto ‘nervosetta’", e Vannacci risponde: "No, io lo accetto, se mi lascia finire il discorso". Poi, parlando del libro di Vannacci, la Boschi ammette: "Io non ho comprato il libro perché non volevo dargli i soldi per pagarsi la campagna elettorale. Ma se me lo regala, lo leggo!" Giletti scherza ricordando ancora un volta il dibattito tra Vannacci e la Moretti: "Due comodini, quello della Moretti e della Boschi, avranno il suo libro sopra se lei glielo invia".

Durante l’intervento, però, è possibile notare anche un altro dettaglio, ovvero che il conduttore, come sottolineato dagli utenti sui social, effettivamente tende a interrompere Vannacci almeno un paio di volte per dare la parola alla Boschi, anche quando non è lei a volersi intromettere nel discorso. La polemica sul web, infatti, è tutta incentrata sull’atteggiamento della politica italiana e del conduttore nei confronti del Generale: "Giletti puoi far finire un discorso a Vannacci.. si vede che hai un debole x la Boschi ma noi vorremmo capire", "Boschiii lasci parlare", "La Boschi non rispetta i tempi, d’altronde è un modus operandi conosciuto. Vannacci interrotto anche da Giletti", "Niente, Giletti non fa parlare Vannacci ma solo la Boschi… non pensavo.. prima e ultima volta che guardo questo programma", "Non ce la fa proprio a lasciarlo parlare", "Questioni di preferenze di sesso o se preferite dí genere".

