Lo Stato delle Cose, Travaglio fa discutere e Giletti finisce nel mirino dei social: "Ma scherziamo?" Nella puntata del 16 dicembre Marco Travaglio punzecchia Giorgia Meloni, mentre Massimo Giletti fa infuriare il web a causa di una frase: cosa è successo

Nella nuova puntata de Lo Stato delle Cose, condotta dal giornalista Massimo Giletti su Rai Tre lunedì 16 dicembre 2024, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio viene applaudito dal pubblico in studio per quanto detto sul discorso della premier Giorgia Meloni ad Atreju, mentre il conduttore fa una doppia gaffe e viene criticato per una frase detta dopo aver mostrato l’intervista a Paolo Errante Parrino. Vediamo cosa è successo nel corso della puntata del 16 dicembre de Lo Stato delle Cose, comprese le polemiche nate durante la diretta.

Lo Stato delle Cose, puntata 16 dicembre 2024: Marco Travaglio attacca la Meloni

Dopo aver lanciato una clip che mostra il discorso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni fatto ad Atreju, Massimo Giletti dice a Marco Travaglio: "La Meloni non è ricattabile, eppure continua a usare toni duri", e l’ospite ribatte: "Ha fatto un discorso perfetto, se fosse il leader dell’opposizione. Il problema è che è il Presidente del Consiglio da 26 mesi, qualcuno la dovrebbe avvertire! Altrimenti rischia di passare altri 3 anni a prendersela con chi non comanda mentre è lei a comandare. È l’unica figura di riferimento in Europa perché è l’unica ad avere il potere in mano, ma che cosa se ne fa di quel potere in Europa se poi va lì e firma tutto, pure la lista della spesa?".

Poi il conduttore chiede a Travaglio se abbia rapporti con la Meloni e il direttore del Fatto Quotidiano spiega: "Io parlo con tutti i politici quando ho bisogno di verificare delle notizie o chiedere informazioni. L’ultima volta l’avevo invitata alla festa del Fatto Quotidiano, però non è riuscita a venire. Ho rapporto civili con tutti quelli che vogliono avere rapporti civili, ma quando devo dire qualcosa lo dico in televisione, lo scrivo".

Non solo, perché l’ospite paragona il modo di agire della premier a quello di Fantozzi quando Giletti gli domanda "tu come valuti questi due anni?", aggiungendo che "fuori dall’Italia ha gestito e parlano molto bene di lei": "Mi ricorda un po’ Fantozzi, che fa lo smargiasso finché arriva alla porta del mega direttore galattico, poi non ha nemmeno il coraggio di bussare e finge di non avere le mani e le nocche. Io ho piacere che lei abbia tutta questa energia, però vorrei che la spendesse nelle sedi opportune, magari in Europa contro l’austerità e il bellicismo: ma chi se ne importa se Prodi e Saviano l’hanno criticata? Che rispetti gli intellettuali, gli scrittori, l’opposizione! Lei dava del criminale a Conte che stava sbattendosi contro la Pandemia".

Le polemiche sui social (contro Giletti)

Partiamo subito dalla doppia gaffe di Massimo Giletti, fatte parlando del caso di Vittorio Sgarbi ed entrambe relative al luogo in cui si trova il Mart (Museo di arte moderna e contemporanea): "Giletti prima dice che il Mart è a Treviso, poi fa vedere un servizio dove nel titolo si colloca il Mart a Rovigo. Il Mart è a Rovereto". Poi la polemica scatta anche quando il conduttore mostra l’intervista a Paolo Errante Parrino, che – sembra – passava a Matteo Messina Denaro le informazioni su ciò che accadeva nel capoluogo lombardo e nega ogni accusa ("Non so neanche cosa sia la Mafia", dice). Masimo Giletti, dopo aver mostrato l’intervista, dichiara: "Però, rispetto agli altri che scappano, lui ci mette la faccia e quindi per me merita rispetto". È questa frase che porta i social a infuriarsi, ai quali non sfugge nemmeno il modo in cui è vestito l’intervistato: "Giletti ‘ci mette la faccia e lo rispetto’, ‘anche io mi preoccuperei se mi chiamasse Parrino (risatina)’, e ancora ‘è un uomo diretto, ci mette la faccia'" . Massimì, è un boss!!! Ma scherziamo!!!!!!!!", "Ma dico io, se vai in televisione, almeno sforzati di non sembrare un boss, questo è pure vestito da boss. Guarda anche l’avvocato, tutto un film!", "Ci mette la faccia??? E me la chiami intervista? Boh".

