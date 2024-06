"Ida Platano mamma svergognata": l'accusa degli haters e la risposta (durissima) dell'ex tronista L'ex tronista di Uomini e Donne è stata attaccata da diversi haters per alcune foto pubblicate sui social: Ida Platano ha minacciato di agire per vie legali

Non è più tra i protagonisti di Uomini e Donne ma attira ancora le attenzioni di molti. Questa volta però Ida Platano è stata accusata da alcuni haters di non essere una madre modello ma anzi. Sul banco degli imputati sono finite alcune sue foto in bikini che non sono piaciute a vari leoni da tastiera, i quali l’hanno apostrofata con insulti pesanti. L’ex tronista ha minacciato di procedere per vie legali.

Ida Platano risponde agli haters

La ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha pubblicato delle foto in bikini su Instagram che sono state motivo di offese e insulti da parte di alcuni odiatori sui social. Più di una persona non ha apprezzato gli scatti considerati "troppo osé" per una madre tanto da definirla una "mamma svergognata". Proprio questo insulto non è per niente piaciuto a Ida Platano che ha minacciato di agire per vie legali, pubblicando nelle sue storie di Instagram gli screen dei commenti ricevuti alle sue foto. "Per quanto riguarda il mio ruolo di madre, lì non ce n’è per nessuno. Prenderò provvedimenti come al solito… ma come si fa a scrivere ste cose? Vi ho fatto vedere solo una parte… Non hanno niente da fare e si impegnano proprio… mi pensano", questa è una parte del discorso pronunciato dalla Platano in un video condiviso sui social mentre è per strada. Nessuno quindi può mettere in discussione come si comporta con suo figlio Samuele (13 anni) che ha dovuto crescere da sola.

Le altre critiche ricevute dall’ex tronista di Uomini e Donne

Ida Platano non è mai stata estranea alle critiche sui social da parte di diversi haters che già in altre occasioni hanno avuto modo di offenderla per alcuni scatti. Inoltre l’ex protagonista di Uomini e Donne è stata anche giudicata per la sua scelta di abbandonare il trono dopo l’eliminazione di Mario Cusitore, suo corteggiatore. Alla fine la Platano è andata via subito dopo l’abbandono anche da parte di Pierpaolo Siano, l’altro uomo che le faceva la corte. Quest’ultimo è andato via a seguito di un litigio in studio durante una puntata della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi.

Secondo gli ultimi rumors Mario Cusitore sarebbe adesso impegnato a ricucire il rapporto con Ida Platano lontano dai riflettori dopo che la loro liaison si era chiusa a causa di alcune segnalazioni arrivate in redazione. Il corteggiatore sarebbe uscito con un’altra donna durante la sua frequentazione con la tronista.

