Guenda Goria, la proposta di matrimonio di Mirko Gancitano in diretta a La volta buona La showgirl ha ricevuto una sorpresa dal fidanzato, che si è inginocchiato di fronte a lei durante il programma di Caterina Balivo.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Guenda Goria e Mirko Gancitano formano una coppia fissa da ormai tre anni, e due anni fa hanno celebrato un matrimonio "spirituale" a Santo Domingo. Da diverso tempo sognavano di celebrare anche un matrimonio religioso in Italia, e ora quel momento è arrivato. Questo pomeriggio, mercoledì 18 ottobre, la showgirl è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai 1. Ma non sapeva che fosse presente anche il fidanzato, che l’ha lasciata a bocca aperta con una sorpresa.

La volta buona, proposta di matrimonio per Guenda Goria

Guenda Goria è stata ospite di Caterina Balivo, che l’ha invitata nel suo programma dopo aver saputo che questo venerdì, 20 ottobre, sostituirà la madre Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show. Durante la sua intervista, Goria è rimasta spiazzata quando improvvisamente il suo fidanzato, Mirko Gancitano, è entrato in studio per farle una sorpresa. Senza che nessuno, nemmeno la stessa Balivo, sospettasse nulla, Gancitano si è poi inginocchiato di fronte alla fidanzata: "Io vorrei che oggi fosse la nostra volta buona…Noi ci siamo già sposati per via spirituale a Santo Domingo, non in chiesa…E quindi quale miglior momento con Maria Teresa in collegamento per chiederti di sposarmi. Ho scelto un anello semplice, come il nostro rapporto". Tra le lacrime e la commozione, Guenda Goria ha detto sì, e ha reagito alla proposta con un semplice "Ti amo". Poi, rivolta a Caterina Balivo, ha raccontato: "Mirko è di una dolcezza, di un romanticismo". I due si sono poi lasciati andare ad un ballo sulle note di Tango di Tananai.

Come già accennato dallo stesso Gancitano, al momento della proposta era presente – seppur in collegamento – anche Maria Teresa Ruta, la madre di Guenda Goria. La conduttrice non ha trattenuto l’emozione di fronte alla romantica proposta di matrimonio ricevuta dalla figlia in diretta tv, e ha immediatamente speso bellissime parole per il genero: "Ho amato Mirko dal primo giorno in cui l’ho conosciuto. Sono tanto felice per Guenda", ha detto Ruta. Che poi ha scherzato: "Sono un po’ preoccupata per lui. Ogni tanto glielo dico, scappa".

Guenda Goria a Tale e Quale Show

Nel frattempo, Guenda Goria si sta preparando per salire per la prima volta sul palco di Tale e Quale Show per la prossima puntata, in programma per il 20 ottobre. La madre Maria Teresa Ruta, che fa parte del cast di quest’anno, è stata infatti vittima di un incidente durante le prove, e ha riportato un lieve infortunio. Per questo non potrà partecipare alla puntata in onda venerdì, e Carlo Conti ha chiesto alla figlia di sostituirla.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche