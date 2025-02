Grande Fratello, Yulia Bruschi ‘beccata’ (di nuovo) in compagnia dell’ex. Doccia fredda per Giglio La gieffina è stata paparazzata da Chi insieme a Simone Costa. I due avevano preso strade separate, specialmente dopo la denuncia di violenza a carico della modella.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Ennesimo colpo di scena nella telenovela Bruschi-Giglio. La modella italo-cubana, che tanto si era avvicinata a Luca Giglioli all’interno della Casa, è stata paparazzata in un locale in compagnia dell’ex. A diffondere le immagini, con relativo scoop clamoroso, è stato Chi Magazine, Il fantomatico ex in questione è Simone Costa, lo stesso che aveva spinto Yulia a lasciare il Grande Fratello, dopo pesantissime accuse di violenza domestica. Ma a dire la verità, alcuni giorni fa si erano già viste le prime avvisaglie (purtroppo per Giglio) di un presunto ritorno di fiamma tra i due. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, il riavvicinamento tra Yulia e Simone Costa

Gli appassionati del Grande Fratello hanno seguito la vicenda fin dall’inizio. La modella Yulia Bruschi, entrata nella Casa da fidanzata, si era avvicinata progressivamente a un altro concorrente, vale a dire Luca Giglioli (per tutti ‘Giglio’). Tanto che a un certo punto era scattato il confronto, proprio tra Yulia e il fidanzato Simone Costa, con conseguenze deleterie per l’unione tra i due innamorati. Insomma, Yulia aveva espresso il desiderio di continuare frequentare Giglio, anche fuori dal reality. Quindi tanti saluti a Costa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma il secondo tempo di questa storia ha spiazzato tutti. Prima la Bruschi ha abbandonato il Grande Fratello, a causa di un presunto episodio di violenza domestica (a sporgere denuncia era stato proprio l’ex Simone). Poi il riavvicinamento improvviso, tra Yulia e l’ex, a cui alludeva giorni fa il direttore di Nuovo Tv Riccardo Signoretti: "Siamo andati a cena, a ballare e non solo", avrebbe dichiarato Simone Costa, "abbiamo anche dormito insieme…Lei non può tenere il piede in due scarpe".

Yulia Bruschi e l’ex paparazzati insieme

E ora si aggiunge la ciliegina. Stavolta è Chi Magazine, a lanciare una nuova indiscrezione. Sono infatti uscite delle foto che mostrano Yulia e l’ex in atteggiamenti intimi, mentre si abbracciano all’interno del ristorante di lui. E ancora, un altro scatto sospetto in cui si vedono la modella e Simone Costa accompagnare un amico in una concessionaria Ferrari. E infine, una foto in cui Simone è ripreso accanto a un cervo, sulle cui corna ‘piazza’ l’anello che ha donato a Yulia Bruschi. Insomma, i dubbi restano. Yulia ha fatto improvvisamente dietrofront? Forse stasera al Gf ne capiremo di più.

Il chiarimento di Yulia

Poche ore dopo l’uscita delle suddette foto, Yulia ha deciso di intervenire in prima persona per fare chiarezza. L’ex vip, infatti, tramite il suo profilo Instagram ha escluso categoricamente l’ipotesi di un ritorno di fiamma con l’ex, ribandendo il suo amore per Giglio: "La calma e la virtù dei forti, Si! Ma a tutto c’è un limite.Stasera Non sarò in puntata ma non per voler mio. Ma per una questione di rotazione degli ex concorrenti. Riguardo agli ultimi avvenimenti: tutto ció è frutto di una vendetta personale, completamente architettata". "Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione. Si insinua costantemente e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicurissima della mia scelta. E mai e stata messa in dubbio. Non voglio più che insinui un presunto tradimento. Perché non c’è mai stato e mai ci sarà. Non c’è nessun ritorno! Ad oggi non c’è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile. Non voglio che mi si venga associata alla figura di questa persona.Ho voluto appianare la situazione processuale in corso, ma il mio comportamento è stato completamente travisato. Il mio intento era in buona fede non ho mai dato modo e maniera di poter far pensare che ci fosse altro". "Ho peccato di ingenuità nel credere che questa persona fosse sulla mia stessa lunghezza d’onda e nel mentre mi utilizzava e mi "vendeva". Quanto male, purtroppo mi sono fidata di chi diceva di volere il mio bene e tenere alla mia persona. Tutte le cose che ha fatto dimostrano il contrario e confermano che dal primo istante il fatto che mi sia fidata della persona sbagliata. Ad oggi voglio concentrarmi nella mia relazione, nel mio lavoro e nel mio futuro."

Potrebbe interessarti anche