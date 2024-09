Giovanni Floris, chi è la moglie Beatrice Mariani. Il lavoro (prestigioso) e la sua ‘firma’ su DiMartedì Il conduttore del talk La7 "DiMartedì" ha conosciuto l'attuale compagna ai tempi dell'università. Hanno due figli e una grande passione in comune per la scrittura.

Giovanni Floris tornerà in onda questa sera con "DiMartedì", cult di attualità politica su La 7. In pochi sanno, però, che il giornalista e conduttore ha firmato la sigla di questo programma in coppia con la moglie, Beatrice Mariani. I due si sono conosciuti ai tempi dell’Università (frequentavano entrambi Scienze Politiche alla LUISS a Roma) e il matrimonio è arrivato già a distanza di pochissimi anni. Oggi hanno due figli, Valerio e Fabio, e continuano a condividere una grande passione per la scrittura. Sia Floris che la Mariani, infatti, hanno all’attivo diverse pubblicazioni di libri, che hanno riscosso anche parecchio successo. Scopriamo tutti i dettagli sul loro rapporto qui sotto.

Giovanni Floris, chi è la moglie Beatrice Mariani

Beatrice Mariani è la compagna di una vita, nonché moglie, del giornalista e conduttore Giovanni Floris. È nata nel 1967 a Roma, dove fin da piccola ha dimostrato una grandissima passione (e predisposizione) per la scrittura. Si è iscritta quindi al liceo classico, ha conseguito la maturità e ha proseguito gli studi alla facoltà di Scienze Politiche con indirizzo economico presso l’università LUISS di Roma. Ed è qui che è avvenuto l’incontro fatidico con Giovanni Floris, anche lui iscritto in quegli anni a Scienze Politiche.

I due si sono subito piaciuti, è scattata la scintilla e in pochi anni sono diventati marito e moglie. Dalla loro unione sono poi nati due figli, Valerio e Fabio, ma sono pochissimi gli altri dettagli privati che conosciamo (sia Floris che la moglie tengono giustamente alla privacy). Sappiamo solo che Beatrice Mariani ha svolto lavori di un certo peso con istituti e fondazioni: dalla Fondazione Censis all’Istituto di Studi e Analisi Economica, passando anche per collaborazioni con la Croce Rossa Italiana e con la Sapienza di Roma. La moglie di Floris ha anche pubblicato libri di discreto successo, come "Una ragazza inglese" (2018), "Mentre la vita corre" (uscito nel 2020) e "Amiche di una vita" (2023).

Ma la curiosità più interessante, a proposito del lavoro della Mariani, riguarda una collaborazione insospettabile proprio con il marito Floris. In coppia, Beatrice e Giovanni hanno scritto la sigla del talk show "DiMartedì", ispirandosi a un canto tipico dei minatori americani, che è incentrato sulla fatica del lavoro quotidiano. A proposito di questa sigla, lo stesso Floris spiegò così la scelta a Tv Sorrisi e Canzoni: "Ci è piaciuta perché mette insieme musica familiare e temi sociali, soprattutto quello del lavoro".

