Giorgia Cardinaletti, l'ex compagno ritrova l'amore (ma è una “rivale” di Mediaset) Francesco Caldarola, capo-autore di Agorà, avrebbe iniziato una nuova relazione insieme alla giornalista Valentina Petrucci. Mentre il rapporto tra Cremonini e la conduttrice del Tg1 procede a gonfie vele.

Dopo la fine di un amore, voltare pagina è difficile. Soprattutto se si è stati lasciati, com’è accaduto a Francesco Caldarola, ex fidanzato della giornalista Giorgia Cardinaletti. Lei se n’era andata tra le braccia della popstar Cesare Cremonini (e pare che la relazione tra i due proceda a gonfie vele), mentre lui era rimasto col cerino in mano. Secondo un noto settimanale, però, il capo-autore di "Agorà" avrebbe da poco ritrovato l’amore. La nuova fiamma sarebbe Valentina Petrucci, anche lei giornalista come l’ex Giorgia, ma al servizio dei "rivali" di Mediaset. Ecco tutti i dettagli.

Giorgia Cardinaletti e il nuovo amore dell’ex

Lei, Giorgia Cardinaletti, è uno dei volti di punta del Tg1. Lui, Francesco Caldarola, il capo-autore dietro il successo di Agorà, su Rai3. Facevano coppia, i due, finché lei non l’ha lasciato per un altro. Non uno qualsiasi, ma il musicista e cantautore Cesare Cremonini, con cui adesso la Cardinaletti sta costruendo una relazione che appare sempre più seria.

Come riporta il settimanale Oggi, però, Francesco Caldarola è riuscito a superare lo choc della fine della relazione con Giorgia, e ora avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di un’altra. Lei si chiama Valentina Petrucci, e di professione fa la giornalista, esattamente come la Cardinaletti. Peccato che lavori non in Rai, ma con i "rivali" di Mediaset. Che Caldarola l’abbia fatto apposta, dunque, con l’intenzione di fare un piccolo smacco alla ex?

La relazione tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini

Intanto, stando a un’altra indiscrezione del settimanale Oggi, la storia d’amore tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini starebbe diventando un affare sempre più serio. Entrambi avrebbero già presentato il partner ai genitori, e dopo mesi di frequentazione starebbero pensando, pare, di compiere il passo successivo. Vorrebbero mettere su famiglia (e forse sposarsi?), per coronare nel migliore dei modi una relazione che procede davvero a gonfie vele.

Per questioni di privacy, però, nessuno dei due ha voluto ufficializzare il rapporto. Anche se sbirciando i profili social di entrambi, si intuisce che Giorgia e Cesare trascorrono sempre più tempo insieme. Di recente, Cremonini ha pubblicato una foto in montagna, accompagnandola con una dolce didascalia: "A farmi respirare amore… sto creando un nuovo album". E guarda caso, la Cardinaletti si trovava proprio lì, nella stessa località. A fargli respirare amore, appunto. E un po’ di sana aria d’altura.

