Flavio Briatore 'furioso' con Gregoraci, 'bloccata' a causa del fidanzato Thomas Talin: l'indiscrezione Flavio Briatore non avrebbe preso bene la notizia della presunta relazione tra l'ex moglie e il ricco e giovane Thomas Talin: l'indiscrezione

Pare che Elisabetta Gregoraci sia nuovamente fidanzata, ma questo già lo sapevamo, e se i più non vedono nulla di male in questo nuovo flirt, Flavio Briatore, l’ex marito con il quale ha un rapporto molto stretto ancora oggi, sembra viverla diversamente: l’imprenditore, infatti, non avrebbe preso benissimo la scoperta della sua presunta relazione con il 28enne Thomas Talin. Vediamo cosa è successo negli ultimi giorni, compresa la reazione di Briatore dopo tale notizia.

Flavio Briatore blocca Elisabetta Gregoraci

Stando a quanto riportato dal noto portale di gossip Dagospia, Flavio Briatore non avrebbe fatto i salti di gioia quando ha saputo del fidanzamento della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci con il 28enne Thomas Talin, un uomo molto ricco e più giovane di lei (che ha 44 anni). Non solo, perché, sempre secondo Dagospia, l’imprenditore sarebbe così furioso che avrebbe bloccato il numero della conduttrice sul cellulare.

Che Flavio Briatore sia geloso di Elisabetta Gregoraci non è una novità: spesso la conduttrice, durante le numerose interviste rilasciate negli anni, ne ha parlato apertamente, dicendo che stare con qualcuno per lei non è affatto facile perché "quando arriva una persona accanto a me… Beh, si trova a condividere delle cose insieme a noi, a me, Briatore e nostro figlio…" "A volte stiamo a pranzo tutti insieme, non è facile", ha detto a Domenica In da Mara Venier, la quale aveva commentato: "Devi trovare un santo". Inoltre, la Gregoraci ha sottolineato più volte: "Noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent’anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero".

Ma Briatore non sembra essere l’unico geloso in ‘famiglia’, perché nell’ultima puntata di Questione di stile, più precisamente nella rubrica "I Briatoraci", la Gregoraci ha mostrato dei fuorionda riguardanti lei e l’ex marito, dove i due erano molto complici e si parlava di un ipotetico futuro matrimonio, con la conduttrice che ha chiesto a Briatore: "Ma mica ti vuoi risposare, no?". La risposta pronta dell’imprenditore non è mancata: "No, non voglio, finito. Ma tu potresti". Lei lo ha in qualche modo rassicurato: "Non ho voglia, sto bene così". Nel fuorionda, che sembrava concluso, abbiamo sentito poi la Gregoraci affermare "Se lui si risposa, lo ammazzo". Insomma, questo rapporto sembra tutto fuorché finito. Proprio questa frase, infatti, ha portato i fan a pensare che il commento dell’ex compagna di Briatore fosse dovuto alla gelosia che lei proverebbe ancora nei confronti dell’imprenditore (il fuorionda risale allo scorso ottobre). Tra l’altro, di recente il settimanale DiPiù ha lanciato l’indiscrezione di un possibile ritorno di fiamma tra la Gregoraci e l’ex Briatore in quanto i due sono stati avvistati spesso insieme negli ultimi tempi, soprattutto da quando è finita la relazione con Giulio Fratini.

Non sappiamo come stiano effettivamente le cose per il momento, ma di certo, visto il forte legame tra i due, trovarsi di fronte a una reazione positiva da parte dell’imprenditore era quasi impensabile. Queste le parole usate da Dagospia per descrivere l’attuale situazione: "Flavio Briatore non l’ha presa per niente bene la relazione della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, 44 anni, con il giovane e ricco imprenditore, il 28enne Thomas Talin – Furioso, l’avrebbe ‘bloccata’ addirittura sul cellulare…"

Thomas Talin e Elisabetta Gregoraci

A svelare la presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Thomas Talin è stato il settimanale Chi, che li ha paparazzati in giro per Milano mentre facevano shopping insieme e davano l’impressione di essere molto complici e felici. Il giovane è il figlio di Fabio Talin, magnate del real estate a Sankt Moritz, mentre il primo incontro della ‘coppia’, lo ricordiamo, risale alla scorsa estate, al Twiga di Forte dei Marmi.

