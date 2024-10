È sempre Cartabianca, Corona sfotte la Berlinguer ('Sacerdotessa') e il web rilancia: “Sta esagerando” Nella puntata del 22 ottobre la giornalista e l'alpinista si scontrano in un paio di occasioni mentre il web s'infuria per le luci dello studio sempre più 'estreme'

Nella nuova puntata di È sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer martedì 22 ottobre 2024, torna l’ospite fisso Mauro Corona, ormai immancabile in video collegamento. Nel corso dell’intervento, incentrato su temi d’attualità, viviamo anche qualche momento di leggerezza, oltre ad ascoltare delle riflessioni più serie e rivelazioni molto personali. Scopriamo insieme cosa è successo durante la puntata del 22 ottobre su Rete 4.

È sempre Cartabianca, puntata 22 ottobre 2024: cosa è successo

La serata parte col botto, perché Mauro Corona si presenta in diretta con l’amico Gianni Pais Becher, capo di una spedizione in Groenlandia a cui l’alpinista aveva partecipato 40 anni prima, che lo definisce "un vero uomo". Bianca Berlinguer, senza ironia, dichiara: "Mauro è un vero uomo, non esito a crederlo, sono sicura che non si tirerebbe mai indietro". Lo scrittore, evidentemente distratto, ribatte: "Bianchina, se non ci crede venga su a sperimentare se sono un vero uomo", ma lei chiarisce: "Io ho detto di non avere dubbi a proposito e che non si tirerebbe indietro nel far passare un’altra persona davanti soprattutto in una situazione di montagna che lei conosce bene. Quindi ci credo assolutamente. Stavo dicendo il contrario. È sempre convinto che io devo dire qualcosa di negativo su di lei, ma io dico solo cose positive. Lo sa, no? Andiamoci piano stasera perché già Striscia ci ha dedicato un quarto d’ora/20 minuti, quindi evitiamo…" Corona tira in ballo il detto "bene o male, purché se ne parli", ma la conduttrice ribatte: "Beh, no… a me questo motto non convince". "Cosa la convince? Niente?", insiste l’alpinista. La Berlinguer gli dà ragione: "Non mi faccio convincere facilmente".

In un secondo momento la giornalista chiede a Mauro Corona se ha armi in casa e lui conferma: "Sono regolarmente denunciate, erano di mio padre, un cacciatore, e mio nonno. Io non ho il porto d’armi, solo la detenzione, perché non le porto fuori casa. Sono venuti a controllare, è tutto in regola. Vorrei darle a un mio amico, mi fanno orrore, non voglio avere armi in casa. Sono custodite in una custodia e legate con una catena. Non mi piace averle perché sono pericolose. Ho sempre sbraitato che mi difendo ma basta una motosega per farlo, no?" La Berlinguer ride e poi ribatte: "Certo! Se comunque deve attaccare qualcuno con la motosega non è che gli fa meno male che sparargli con la pistola". "Appunto, è paradossale il fatto che lei va in una qualsiasi ferramenta e compra coltelli affilati di qualsiasi dimensione senza che nessuno dica niente. Poi accadono comunque tutti questi omicidi, quindi non possedere le armi non significa essere al sicuro", commenta Corona. "Bisogna stare attenti però con lei, perché se si arrabbia non ammazza nessuno, ma con la motosega qualche danno potrebbe farlo…", conclude la conduttrice prima di chiedere a Corona: "Ma il suo amico resta lì accanto a lei tutto il tempo?", come a invitare in maniera gentile Gianni a lasciare la stanza.

Ad un certo punto, Mauro Corona sfotte Bianca Berlinguer sul colore del vestito da lei indossato in diretta: "Cosa si è messa stasera? Cos’è quel viola clericale?", domanda l’ospite, al quale la giornalista ribatte: "Non è viola, mi hanno detto che è amaranto". L’alpinista lo definisce un "amaranto sacerdotale" e la conduttrice risponde: "E non va bene? Io non volevo metterlo, ma poi mi hanno convinto". Allora Corona cerca di rassicurare, invano, la Berlinguer: "No, è bella così, mi creda che me ne intendo! Di lei me ne intendo!", ma non manca la replica: "Ma scusi, ha detto che mi sono messa un colore sacerdotale… io già non volevo indossarlo, poi lei mi dice questo…" Corona ironizza: "La sacerdotessa… è un bel nome, ed è anche di prestigio". "Vede che avevo ragione io a non volerlo mettere? Vabbè, andiamo avanti, ormai non me lo posso togliere", dichiara lei prima di ascoltare le parole dello scrittore: "Stia ferma lì con quell’abito".

Infine, Mauro Corona svela: "Di errori se ne fanno nella vita. Certo, ho molti rimorsi ma nessun rimpianto. Ho fatto soffrire delle persone e questo ora mi fa male. Ho rimorsi nei confronti della famiglia, di mio papà e mia mamma, perché non ci sono più e non c’è stato mai un dialogo, di amici cari che ho maltrattato. È come se la giovinezza venisse a cercare un vecchio alla fine dei suoi giorni". Ma la Berlinguer, curiosa, gli chiede: "È un po’ di rimorso nei miei confronti non ce l’ha?" "Certo che ce l’ho. Sì, ma sono leggeri, non ho infierito tanto… mi è scappata una parola una volta e io le chiesi anche scusa subito, pure in diretta TV". La conduttrice non ci sta e lo blocca: "No, in diretta TV manco per niente! Lei prima fa delle cose – urla, diventa maleducato, cafone – non in televisione, poi si pente subito". Lui spiega: "La cosa che ha rovinato la mia esistenza è stata l’impulsività, il partire sempre di colpo mi ha rovinato la vita. Pe questo motivo ho anche condanne e processi. Ora sto cercando di frenarla, di ragionare prima di colpire, lo avrà notato. Mi dico: ‘Fermati, forse ha ragione lei’. Ma, Bianchina, lei ha sempre ragione". La giornalista, sorpresa, commenta: "Ah, ma quindi ogni tanto le viene questo pensiero!". "Senza il forse! Ogni tanto però mi dà fastidio, lei è nel giusto e io non lo sopporto", dice convinto Corona. La Berlinguer continua: "Però bisogna prenderne atto, non dico di averla sempre ma una volta avrò ragione io e una lei". "No, gliela lascio tutta", dichiara l’uomo prima della risposta della Berlinguer: "Beh, meglio così, basta che se ne ricordi frequentemente!"

Le polemiche sui social

Nel frattempo sui social emerge una polemica sulle luci troppo forti presenti in studio: "#EsemprecartaBianca le luci stanno sfuggendo di mano a qualcuno… Secondo me senza luci non si riconosce più nemmeno lei", "Perché quelle luci in studio perché????", "Non riesco a vedere #EsemprecartaBianca con quelle luci assurde. Facce dove si vede solo la bocca e gli occhi. Sembra di guardare un televisore guasto", "Ma non esagera con luci e filtri?".

