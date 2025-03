Clizia Incorvaia ci ricasca, l’ex marito Francesco Sarcina denuncia: “Nostra figlia sfruttata per fare soldi sui social” Il cantante e leader de Le Vibrazioni avrebbe denunciato nuovamente l’ex moglie per avere usato l’immagine della figlia minorenne in contenuti sponsorizzati

I rapporti tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina tornano a farsi tesi. Come riportato da La Repubblica, infatti, l’ex marito dell’influencer e leader de Le Vibrazioni sarebbe tornato all’attacco per difendere la privacy della figlia Nina, nata dal matrimonio tra i due nel 2015. In passato il cantante aveva già denunciato l’ex moglie per avere ‘sfruttato’ l’immagine della bambina sui social; scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Clizia Incorvaia, la denuncia di Francesco Sarcina

Archiviate le polemiche dopo la morte della suocera Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia deve fare fronte a quella che si preannuncia una nuova battaglia legale. L’ex marito Francesco Sarcina, infatti, avrebbe denunciato l’influencer per avere ‘sfruttato’ la figlia Nina sui social a scopo di guadagno. Il frontman de Le Vibrazioni – come detto – aveva già denunciato l’ex moglie nel 2019 per l’utilizzo dell’immagine della figlia minorenne sui social network e Clizia, su consiglio dei propri avvocati, aveva "interrotto tali condotte". A rivelarlo è La Repubblica, che parla anche e soprattutto della nuova potenziale denuncia in arrivo per l’influencer, che col tempo ha ripreso a condividere storie e post sponsorizzati (con tanto di hashtag #adv) senza il consenso di Nina.

Le parole del leader de Le Vibrazioni contro l’influencer: cosa ha detto

"Alle mie richieste via messaggistica rivolte alla Sig.ra Incorvaia di cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualmente: ‘Io campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc.’ come da screenshot che si allega; ammettendo dunque che l’immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo dello scrivente su siffatta gestione" sarebbe il messaggio integrato da Sarcina alla denuncia come ulteriore prova. "Il comportamento contrario alla legge tenuto in relazione alla pubblicazione delle foto della minore era già stato stigmatizzato nella precedente denuncia fatta nel 2019 poi rimessa esclusivamente perché la Sig.ra Incorvaia anche per tramite degli avvocati aveva interrotto tali condotte" ricorda il leader de Le Vibrazioni, che ha poi affermato di porre un freno una volta per tutte allo sfruttamento dell’immagine di sua figlia a scopo di lucro: "Le stesse sono tuttavia riprese e non è mia intenzione tollerare un simile atteggiamento riservandomi di agire con una istanza innanzi al tribunale dei Minorenni affinché venga valutata la situazione anche in sede civile".

