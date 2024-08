Chiara Ferragni, il nuovo flirt (sposato e con figli) è pronto a 'mollare tutto' per lei L'influencer sta vivendo la sua estate low profile ma il gossip la insegue: pare che la nuova fiamma sia l'imprenditore ed ex modello Silvio Campara.

E mentre Fedez è sempre sulla cresta dell’onda del gossip, con i suoi flirt, feste e yacht, Chiara Ferragni sta passando la sua estate in sordina, vivendo le vacanze in modo pacato, semplice e, per quanto possibile, lontano dai riflettori. Ma si sa, il mondo dei pettegolezzi non dorme mai e qualcuno l’avrebbe pizzicata in dolce compagnia. L’infuencer, quindi, oltre a passare il tempo con la sua famiglia e le storiche amiche del cuore di cui si circonda, pare abbia in ballo anche qualcosa di romantico: "Un’amicizia affettuosa", scrive Dagospia, con l’ex modello, ora ceo del brand di scarpe deluxe Golden Goose, Silvio Campara. Lui, sempre secondo il sito, sarebbe sposato e con figli, ma pronto a "Mollare tutto per svacanzare con l’ex reginetta di Instagram". Un flirt ancora top secret e che arriva dopo quello chiacchieratissimo delle scorse settimane con l’ortopedico Andrea Bisciotti, oramai più che dimenticato.

Chiara Ferragni e "l’amicizia affettuosa" con l’ex modello Silvio Campara

Nel più totale silenzio, Chiara Ferragni sta vivendo la sua estate da single, o quasi. L’imprenditrice digitale, dopo la rottura con l’ex marito Fedez, lo scandalo del Pandoro Gate, etc. ha scelto di mantenere un basso profilo, fatto di una ritrovata semplicità accanto agli amici più cari e alla famiglia. Che sia una tattica o meno non è dato sapere, ma è certo che appare come l’esatto contrario dell’atteggiamento del rapper di Rozzano, che invece ha più volte mostrato di aver ripreso una fervente vita sociale, piena di feste, nuovi flirt e per nulla low cost.

In tutto questo, però, non sono mancati i pettegolezzi che volevano Chiara tra le braccia di qualcuno: dall’ortopedico Andrea Bisciotti, che ora è solo un ricordo sbiadito, al cantante Tony Effe, il quale ha però smentito il presunto flirt con l’influencer. Ora, invece, secondo le fonti di Dagospia, pare sia entrata in scena una nuova fiamma: il suo nome è Silvio Campara, ceo del brand di scarpe deluxe Golden Goose ed ex modello. Lui sarebbe già sposato e con prole al seguito, ma pronto a "Mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram..".

