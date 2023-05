Che fine ha fatto Kledi Kadiu? La notizia della morte e la smentita Ore di apprensione tra i fan del ballerino, dopo la scioccante notizia della sua morte sui social media

Addio a Kledi Kadiu, scrivono diverse pagine social, si parla di un colpo al cuore per il noto ex professore del programma tv Amici di Maria De Filippi. La voce inizia a girare e ben presto i fan più preoccupati, così come alcuni parenti e amici ignari del ballerino, si trovano a fare le loro condoglianze. Dopo ore di apprensione e articoli commoventi che lo ricordano, però, arriva la smentita dallo stesso Kledi, che ci tiene a precisare che è ancora in vita, e più in forma che mai.

Kledi Kadiu non ci sta e accusa chi l’ha dato per morto

"Sto bene, non vi preoccupate"

Così il ballerino ha voluto immediatamente tranquillizzare i fan, dopo le numerose notizie trapelate che lo vedevano morto per un brutto attacco di cuore.

"Si fa tutto per avere un click in più, questa cosa è un po’ triste, però io sto bene". "Qui scrivono che me ne sono andato… Non ho capito dove! Sono morto? No. Sono andato via dall’Italia?"

Riporta sul suo profilo Instagram, attaccando chi ha reso virale quella fake news e allo stesso tempo cercando di ironizzare con la solita simpatia che l’ha sempre contraddistinto.

Le ulteriori notizie e il video conferma

Nonostante il post smentita, in cui Kadiu precisava di stare bene e tranquillizzava tutti i suoi fan, in molti non hanno creduto a quelle parole, sostenendo che potevano essere state scritte da altri. Il ballerino si è dunque trovato costretto a fare un video per precisare ulteriormente la situazione.

"Buon pomeriggio a tutti faccio questa storia per rassicurare tutte le persone e gli amici che mi stanno scrivendo per colpa un po’ di articoli che stanno uscendo da ieri sera dai titoli un po’ ambigui e non carini. Certamente si fa qualsiasi cosa per un click in più ma è davvero triste, però io sto bene, mi sono grattato un po’ di volte e basta. Sono i titoli trappola e ormai lo fanno con tutti… Nessuno viene risparmiato".

Kledi Kadiu, molto amato dal pubblico da anni, si è di recente dovuto prendere una lunga pausa dalla carriera per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Questo episodio, molto spiacevole, ha però dimostrato ancora una volta l’affetto che i fan gli hanno sempre riservato, confermandolo uno dei personaggi più amati del mondo televisivo della danza.

