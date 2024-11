Bianca Guaccero (finalmente) senza filtri su Giovanni Pernice: la promessa d’amore e le parole della figlia La conduttrice si è confessata in un'intervista a "Storie di donne al bivio weekend". Tra i temi toccati l'amore, i sogni futuri e il rapporto con la figlia Alice.

La conduttrice Bianca Guaccero non ha più paura di nascondersi. Ha ritrovato l’amore sulla pista di Ballando, quest’anno, grazie al suo maestro di danza Giovanni Pernice. E adesso ogni occasione è buona per confessarsi. Le ultime parole (dolcissime) Bianca le ha pronunciate durante un’intervista a Storie di donne al bivio week end. Ha rivelato a Monica Setta di essere letteralmente rinata, da quando ha conosciuto Giovanni. Aveva messo ‘in soffitta’ i suoi sentimenti per tanti anni, ma qualcosa di inspiegabile l’ha fatta ricredere. E ora ha una promessa importante da fare al suo uomo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, la rinascita grazie a Giovanni Pernice

La puntata di Storie di donne al bivio week end, dove Bianca Guaccero è stata intervistata da Monica Setta, andrà in onda in forma integrale sabato 21 dicembre, alle 15 su Rai 2. Ma alcune anticipazioni ci danno già un’idea precisa delle confessioni a cui assisteremo. Grande spazio, ovviamente, sarà dedicato al nuovo amore della Guaccero, Giovanni Pernice, suo maestro di ballo che le ha rubato il cuore sulla pista di Ballando con le Stelle.

"Avevo messo una specie di pietra sul cuore", ha esordito Bianca parlando degli ultimi anni difficili, "avevo difficoltà a credere anche all’amore. Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentita subito a casa. Sono stata con lui a Londra e l’ho portato ventiquattro ore a Bitonto dai miei. Ma mi sono ripromessa di fargli conoscere la mia regione appena ci sarà tempo". Per adesso, comunque, Pernice si è accontentato di conoscere la figlia di Bianca, Alice, nata dalla precedente relazione con il regista Dario Acocella. Alice pare essere molto contenta del percorso della madre a Ballando. E stando alle dichiarazioni della Guaccero, "ha detto a Giovanni di spingermi a essere più competitiva".

Quanto ai piani futuri, non appena la bella esperienza nel dance show sarà archiviata, Bianca ha un’idea molto chiara in testa. "Il mio sogno?", dice, "recuperare l’atmosfera magica di quei programmi del sabato dove si fa puro intrattenimento". In poche parole, alla Guaccero non dispiacerebbe essere protagonista di un nuovo programma nel sabato sera di Rai 1, magari dopo Sanremo. Nel frattempo, l’idea è di godersi al massimo questa felicità riconquistata con tanta fatica. Con una promessa precisa che Bianca si sente di fare al suo nuovo amore: "Caro Giovanni, ti prometto di lasciare fuori tutte le mie paure, i dubbi e le chiusure. Il regalo simbolico che metto sotto l’albero di Natale è quello di credere nelle nostre possibilità".

