Beautiful, anticipazioni: scoppia la guerra fra Eric e Ridge. Il futuro della Forrester è a rischio Le anticipazioni della soap opera più longeva della televisione: ecco cosa succederà nelle puntate in onda questa settimana.

Beautiful è uno dei punti fermi del pomeriggio degli italiani da ormai un numero impressionante di anni. Era infatti il 1990 quando la celebre soap opera americana è arrivata sul nostro piccolo schermo con la sua intricata rete di amori, tradimenti e vendette. In onda ogni giorno alle 13.45 su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in programma da lunedì 10 al 15 marzo 2025.

Beautiful, anticipazioni lunedì 10 marzo 2025

Ridge non è mai stato più felice al pensiero che suo figlio RJ abbia deciso di tornare a lavorare nel mondo della moda. L’unica sua angoscia è legata a suo padre. Eric infatti non sembra avere nessuna intenzione di lasciare le redini della Forrester né come stilista né come amministratore. Proprio il lavoro fianco a fianco con il nipote sembra avergli dato nuova energia e creatività.

Martedì 11 marzo 2025

Negli uffici della Forrester arriva una nuova stagista Luna Nozawa il cui arrivo è accolto da tutti con un grande entusiasmo. In particolare i più felici sembrano essere proprio RJ e Eric anche se nessuno può ancora immaginare i misteri che la nuova arrivata porta con sé. Ridge intanto confida a Brooke le sue preoccupazioni sul desiderio di suo padre di non andare in pensione. La donna lo avverte però di andare cauto in quanto una sua interferenza potrebbe compromettere anche la decisione di RJ di ritornare a lavorare nel mondo della moda.

Mercoledì 12 marzo 2025

Lo scontro fra Ridge e Eric si fa sempre più acceso. Il patriarca è convinto di poter continuare a reggere il ritmo del lavoro e delle responsabilità mentre suo figlio vorrebbe che si dedicasse ad un ruolo da mentore per le nuove generazioni.

Giovedì 13 marzo 2025

Padre e figlio continuano a litigare fermi nelle proprie convinzioni. Ridge decide quindi di proporre una sfida: entrambi presenteranno delle creazioni ai propri clienti e saranno loro a decidere chi dei due sarà il vincitore della sfida. Eric accetta convinto di conquistare la vittoria e che l’atteggiamento di suo figlio siano dettate dalla gelosia nei confronti del giovane JR tornato alla maison per lavorare con il nonno piuttosto che con suo padre.

Venerdì 14 marzo 2025

Carter, preoccupato che la nuova collezione possa pregiudicare le finanze già poco floride della Forrester, confida i suoi timori a Brooke e RJ. Al tempo stesso però sembra essere convinto delle capacità di Eric. Intanto Hope e Thomas si lasciano travolgere dalla passione.

Sabato 15 marzo 2025

Hope tenta di mettere in chiaro le cose con Thomas a costo di ferirlo. Intanto Eric continua a lavorare con il nipote per vincere la sfida con Ridge sempre più preoccupato per il padre. Il patriarca della Forrester intanto, pur di portare avanti i suoi obiettivi, decide di nascondere perfino a Donna l’aggravarsi della sua malattia.

