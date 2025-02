Beautiful, Steffy torna da Finn (e poi scappa): Liam è furioso, Shaila fa un gesto assurdo Le anticipazioni della soap di Canale 5 da lunedì 24 febbraio a sabato 1° marzo 2025: il ritorno di Shaila spaventa Steffy, che fugge da Los Angeles.

Beautiful continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso grazie alle sue trame ricche di emozioni e colpi di scena. Anche questa settimana, i protagonisti della soap dovranno affrontare situazioni complicate, tra amori tormentati, segreti e tensioni familiari. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate in onda da lunedì 24 febbraio a sabato 1° marzo 2025.

Anticipazioni Beautiful lunedì 24 febbraio 2025

Un acceso confronto vede protagonisti Liam e Finn. Mentre Finn accusa lo Spencer di essere la causa dei problemi con Steffy, Liam ribalta la situazione, sostenendo che l’unico vero colpevole sia proprio il medico. Secondo lui, è Finnegan ad aver messo in pericolo la sua famiglia, permettendo a Sheila di avvicinarsi. Intanto, la stessa Sheila confida a Deacon di sentirsi sempre più sicura di poter ottenere un posto nella vita di suo figlio, nonostante le resistenze di Steffy.

Martedì 25 febbraio 2025

Steffy prende una decisione importante: dopo un confronto con Finn, sceglie di tornare a casa con lui. Nonostante i timori, la giovane Forrester capisce di amarlo troppo per restargli lontana. Il medico le giura di proteggerla e di non permettere più a nessuno di mettersi tra loro. La riconciliazione tra i due segna una svolta nel loro rapporto, ma non tutti vedono di buon occhio questa scelta.

Mercoledì 26 febbraio 2025

La notizia della decisione di Steffy giunge alle orecchie di Liam, che rimane sconvolto. Il giovane Spencer confessa a Ridge di amare ancora Steffy e di rimpiangere gli errori del passato. Nel frattempo, Sheila è sempre più frustrata per il rifiuto dei Forrester e medita nuove mosse per riconquistare un ruolo nella vita di Finn.

Giovedì 27 febbraio 2025

Sheila passa all’azione e si introduce furtivamente nella casa di Finn e Steffy. La Forrester la vede e viene assalita dal terrore. Intanto, Liam e Ridge discutono delle possibili conseguenze del ritorno di Steffy a casa e temono che Sheila possa diventare una minaccia sempre più pericolosa. Ridge, però, è convinto che opporsi apertamente alla scelta di sua figlia potrebbe solo peggiorare la situazione.

Venerdì 28 febbraio 2025

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda venerdì 28 febbraio ci svelano che Hope si confida con RJ, ammettendo di aver cercato di salvare il suo matrimonio con Liam, ma di aver capito che lui non riesce a perdonarla. Nel frattempo, alla casa sulla scogliera, Steffy è terrorizzata: Sheila è di nuovo lì. Finn affronta sua madre e le chiede di andarsene, ma la Carter continua a ribadire di essere cambiata e di volere solo il bene della sua famiglia.

Sabato 1° marzo 2025

Finn permette a Sheila di entrare in casa per un ultimo chiarimento, ma Steffy rifiuta qualsiasi dialogo con lei. Intanto, Liam racconta tutto a Wyatt, che condivide la sua preoccupazione. Nel frattempo, Ridge affronta Deacon, sospettando che possa essere complice di Sheila. Finn, esasperato, cerca di convincere sua madre a lasciare definitivamente la sua vita, ma Steffy teme che non sia finita qui e prende una decisione drastica: lasciare Los Angeles con i suoi figli.

