Beautiful: Quinn sconvolge il matrimonio di Carter e Paris, Sheila salva Finn Due importanti colpi di scena per il pubblico della soap di Canale 5 nelle puntate in onda questa settimana, scopriamoli

Nella nuova settimana di Beautiful si inizia con un matrimonio stravolto da un grande colpo di scena e si finisce con un attesissimo risveglio. Scopriamo cosa vedremo questa settimana nella storica soap di Canale 5 con le anticipazioni delle puntate dall’11 al 16 settembre.

Lunedì 11 settembre

A Il Giardino si sta celebrando il matrimonio tra Carter e Paris ma non c’è grande atmosfera di festa, i più preoccupati sono Ridge e Gace, entrambi contrari alle nozze. Mentre si sta svolgendo la cerimonia irrompe Quinn che dice a Carter che il suo matrimonio è finito e gli ribadisce il suo amore.

Martedì 12 settembre

Dopo la rivelazione di Quinn, Carter non ci pensa due volte ad andare via con la donna che ama lasciando sola Paris all’altare. Intanto Donna rivela a Katie la sua relazione con Eric e la decisione di andare avanti mentre la perfida Sheila è ancora a vegliare sul Finn nella speranza che il ragazzo prima o poi riprenda i sensi.

Mercoledì 13 settembre

Al capezzale di Finn arriva anche Mike per soccorrere Sheila. L’uomo è lì deciso ad aiutare l’amica a salvare la vita al figlio a cui ha sparato. Quinn e Carter arrivano a casa e iniziano a parlare dei loro sentimenti, ma il ragazzo le dice che per prima cosa vuole andare a chiedere scusa a Paris. Quando arriva dalla ragazza però, trova lì la madre che prova a consolarla.

Giovedì 14 settembre

Ridge torna a casa e rassicura Taylor che, nonostante Sheila sia libera e vicina, lui ha fatto di tutto per assicurarsi che la sua famiglia sia protetta al massimo e la donna lo ringrazia per aver incluso anche lei in questo piano. Intanto Paris è arrabbiatissima, Grace cerca di consolarla e poi arriva anche Zende per sostenerla e si offre di riaccompagnare la ragazza a casa.

Venerdì 15 settembre

Ridge e Taylor sono molto preoccupati per il ritorno di Sheila ma si consolano ricordando che Steffy è lontano, al sicuro. Intanto, a casa di Li, Finn va in arresto cardiaco e mentre Sheila disperata cerca di capire cosa fare, Mike la spinge a lasciarlo andare.

Sabato 16 settembre

Sheila mette mano al defibrillatore e salva la vita al figlio ma è infuriata con Mike che, per paura delle conseguenze non lo ha aiutato. Finn finalmente si riprende e riconosce Sheila, ancora molto confuso inizia a chiedere cosa sia successo e la madre cerca di capire cosa ricordi esattamente lui.

