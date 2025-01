Beautiful: Sheila e Deacon, Steffy lascia Finn, e il confronto tra Liam e il dottore Ecco cosa accadrà nella settimana dal 20 al 25 gennaio 2025: intrighi familiari, separazioni e confronti che sconvolgeranno le dinamiche della soap

Beautiful continua a tenere i suoi telespettatori con il fiato sospeso grazie agli intrighi tra i suoi protagonisti, le tensioni familiari e le storie d’amore complicate. Scopriamo cosa ci aspetta nella settimana dal 20 al 25 gennaio 2025.

Lunedì 20 gennaio

Sheila, dopo aver salvato Kelly, è determinata a riavvicinarsi a Deacon e vivere insieme, ma lui non è convinto. Preoccupato per le conseguenze di un possibile ritorno di Sheila nella sua vita, teme che Brooke e Hope possano scoprire la sua relazione con la Carter, rischiando di perdere il ristorante. Nel frattempo, Wyatt spinge Liam a confessare i suoi sentimenti per Steffy, ma Liam, inizialmente in negazione, ammette di non riuscire a dimenticare il bacio che si sono scambiati a Roma.

Martedì 21 gennaio

Steffy scopre dell’incidente di Kelly in spiaggia e, dopo aver visto il marito abbracciare Sheila, decide di lasciarlo. Convinta che Finn abbia messo in pericolo la loro famiglia, si trasferisce da suo nonno Eric con i figli. Nonostante la disperazione di Finn, che promette di proteggere la sua famiglia, Steffy è irremovibile nella sua decisione.

Mercoledì 22 gennaio

Finn, sconvolto dall’abbandono di Steffy, chiede alla madre Li di raggiungerlo. Racconta a Li tutto, spiegando che a rivelare l’abbraccio con Sheila è stato Liam. Li è incredula e, prendendo le parti di Steffy, invita Finn a riflettere sulle sue scelte, sottolineando che potrebbe perdere definitivamente la moglie se non cambia atteggiamento.

Giovedì 23 gennaio

Finn accusa Liam di avere un ruolo negativo nella sua vita, ma Li lo frena, suggerendogli di concentrarsi sul salvare il suo matrimonio con Steffy. Nel frattempo, Sheila passa più tempo con Deacon e i due sembrano sempre più uniti. Liam, furioso, affronta Steffy e le promette di proteggere Kelly e sua madre, mentre Brooke cerca di convincere Hope a dare una seconda possibilità a Liam.

Venerdì 24 gennaio

Hope è decisa a non tornare sui suoi passi e conferma a sua madre di essere concentrata sul suo lavoro e sulla carriera, senza voler più condividere Liam con Steffy. Li continua a criticare Finn per aver giustificato Sheila, mentre il medico si rende conto che potrebbe perdere Steffy per sempre a causa delle sue scelte.

Sabato 25 gennaio

Liam, preoccupato per la situazione familiare, sostiene Steffy e le promette che sarà al sicuro a Villa Forrester. Tuttavia, Finn, furioso con Liam, lo accusa di voler distruggere il suo matrimonio per poter tornare insieme a Steffy. La situazione si complica, con Steffy che trova conforto in suo padre mentre la tensione tra i protagonisti cresce sempre più.

