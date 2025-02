Ora o mai più: Carone domina (tra le polemiche), scintille tra coach e ospiti pazzeschi: cosa vedremo stasera Stasera - 1 febbraio - nella quarta puntata del talent di Rai 1 ci saranno anche Fabrizio Moro, Mario Biondi, gli Audio 2 e I Cugini di Campagna. Ecco anticipazioni e duetti.

Gli otto cantanti di Ora o mai più tornano stasera, sabato 1° febbraio 2025, insieme a Marco Liorni su Rai 1. Gli artisti, in cerca di una nuova occasione, sono pronti a sfidarsi ancora una volta in questo quarto appuntamento del talent, come sempre guidati dai loro ‘maestri‘: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli. A vincere lo scorsa puntata, sabato 25 gennaio, è stato ancora una volta Carone, seguito in classifica da Bucci in seconda posizione e Amantia in terza. Cosa accadrà questa sera?

Ora o mai più, anticipazioni e ospiti quarta puntata: stasera 1° febbraio 2025

Al via stasera la quarta puntata di Ora o mai più. Lo show musicale, che mette al centro della scena cantanti un tempo sulla cresta dell’onda e adesso lontani dalla luce della ribalta, nello scorso appuntamento è andato in scena con una doppia manche. Oggi, invece, un’altra novità: Marco Liorni ospiterà sul palco quattro artisti che regaleranno al pubblico una serata all’insegna della musica e delle emozioni con duetti inediti. Troveremo quindi le esibizioni di Fabrizio Moro, Mario Biondi, gli Audio 2 e I Cugini di Campagna. Spazio, ovviamente, anche alla gara tra gli 8 cantanti assistiti dai maestri che li affiancano, e che al contempo valutano le loro performance insieme al pubblico sui social. Attesa anche per capire se anche stasera ci saranno scontri tra concorrenti e coach, dopo i battibecchi passati tra Rita Pavone, Donatella Rettore e Valerio Scanu.

La classifica della terza puntata di Ora o mai più

Al termine della terza puntata di Ora o mai più, il primo posto è stato conquistato ancora una volta da Pierdavide Carone, seguito da Antonella Bucci e Matteo Amantia. Ecco la classifica finale che include i voti delle due manche e quelli dei social:

Ora o mai più, quante puntate sono e quando finisce

Quello in onda stasera sarà la puntata numero quattro di Ora o mai più, il cui calendario prevede un totale di sette emissioni, con finale in programma sabato 1 marzo 2025. Lo show osserverà una settimana di sosta in concomitanza di Sanremo: sabato 15 febbraio, Liorni e la sua truppa di cantanti in cerca di riscatto lasceranno il posto alla finale del Festival.

Prima puntata: sabato 11 gennaio 2025

Seconda puntata: sabato 18 gennaio 2025

Terza puntata: sabato 25 gennaio 2025

Quarta puntata: sabato 1 febbraio 2025

Quinta puntata: sabato 8 febbraio 2025

Pausa causa Festival di Sanremo 2025

Sesta puntata: sabato 22 febbraio 2025

Settima puntata: sabato 1 marzo 2025

