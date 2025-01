Ora o mai più, anticipazioni e classifica della seconda puntata dello show che rilancia le celebrità del passato I cantanti, i coach e la classifica con cui si aprirà stasera, sabato 18 gennaio, la seconda puntata del programma musicale condotto da Marco Liorni su Rai 1.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

La terza edizione di Ora o mai più è arrivata alla sua seconda puntata. Anche stasera, sabato 18 gennaio 2025, si sfideranno otto cantanti che in passato sono stati in vetta alle classifiche con un loro più grande successo. Questi artisti sono stati poi, chi più e chi meno, dimenticati dopo un iniziale exploit, ma adesso hanno la possibilità di riscattarsi con il programma condotto da Marco Liorni che recita appunto: "Ora o mai più".

Gli otto cantanti in gara con i loro coach

Gli artisti che erano in auge negli anni passati e che vogliono tornare adesso sulla cresta dell’onda sono: Anonimo Italiano, Matteo Amantia degli Sugarfree, Antonella Bucci, Carlotta, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Pago e Valerio Scanu. Ad affiancarli ci sono altrettanti otto cantanti affermati della musica italiana che, oltre a fare da coach, come nella prima puntata anche nel secondo appuntamento di questa sera duetteranno con loro. Queste star sono: Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La classifica

Grazie al voto dei coach e di quello dei social a raggiungere la vetta della classifica è stato Matteo Amantia, ex voce degli Sugarfree. Il cantante ha totalizzato 18 punti in coppia con il suo maestro Alex Britti e si gode al momento il primato. Ma staremo a vedere questa sera se sarà scavalcato da un altro artista. Al secondo posto si è piazzato con 16 punti Pierdavide Carone che con Gigliola Cinquetti ha duettato sulle note di Di Notte. Quest’ultimo ha partecipato anche ad Amici di Maria De Filippi e inoltre ha calcato il palco dell’Ariston in coppia con Lucio Dalla con il brano Nanì. Un’altra bellissima canzone, Amarti è l’immenso per me, ha portato Antonella Bucci con Raf sul terzo gradino del podio con 11 punti. La cantante ha portato il singolo scritto da Eros Ramazzotti Il mare delle nuvole al Festival di Sanremo del 1993. Al quarto posto invece con 10 punti troviamo Carlotta che con Donatella Rettore ha duettato in Frena, successo degli anni 2000 tra i più giovani. Scorrendo la classifica in quinta posizione c’è Pago con 9 punti: il cantante oltre a duettare con Patty Pravo, la sua coach, in Pensiero stupendo, ha proposto anche il suo brano Parlo di te. Al sesto posto con 8 punti c’è poi Loredana Errore che con Marco Masini ha riproposto Ragazza, occhi di cielo, canzone scritta da Biagio Antonacci. Anonimo italiano ha duettato con Riccardo Fogli sulle note di Anche questa è vita totalizzando 4 punti e soltanto 3 invece sono quelli ottenuti da Valerio Scanu. Il cantante ex Amici ha cantato Per tutte le volte che e poi Datemi un martello in coppia con la sua coach Rita Pavone.

Potrebbe interessarti anche