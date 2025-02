'Il Paradiso delle Signore', Rita Marengo fa il doppio gioco: il piano (perfido) di Tancredi Intrighi e decisioni inaspettate sconvolgono il Paradiso: Rita ottiene il posto da venere, ma nessuno sa che ha un segreto. Intanto, Rosa conquista Tancredi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Tornano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la soap che continua a regalare emozioni, con trame sempre più intriganti che coinvolgono i protagonisti nelle loro vite personali e professionali. Ecco cosa accadrà nella prossima settimana, da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore lunedì 3 febbraio 2025

Rosa accetta la proposta di Tancredi di scrivere un articolo sul suo giornale, ma con una condizione ben precisa. Nel frattempo, in casa Amato, si parla della vera ragione per cui Luisa non vuole tornare dal marito: teme che lui l’abbia tradita con la segretaria. Irene si dedica alla ricerca di una nuova venere per sostituire Clara e mette un annuncio in Caffetteria, ma le sue amiche la sorprendono. Intanto, in Galleria Milano Moda, Umberto ha in mente di promuovere Odile come nuova direttrice.

Martedì 4 febbraio 2025

Irene, con l’aiuto di Delia, continua le selezioni per la nuova venere, mentre a Galleria Milano Moda viene assunta Rita Marengo come commessa. Mimmo confessa ad Agata di averla vista con Roberto, ma promette di non parlarne a nessuno. Concetta, però, capisce che Agata nasconde qualcosa e la costringe a confessare.

Mercoledì 5 febbraio 2025

Concetta fa una promessa a Ciro: non dirà nulla a proposito di Roberto se Agata si allontanerà da lui. Irene, nel frattempo, non trova una sostituta all’altezza di Clara, finché non incrocia Rita, che potrebbe essere la soluzione. Rosa continua a ricevere successo per l’articolo pubblicato, ma Roberto e Marcello non sono entusiasti della sua scelta di collaborare con i rivali. Marta cerca di tirare su il morale a Enrico, proponendogli di visitare la figlia a Venezia.

Giovedì 6 febbraio 2025

Ciro, dopo aver appreso la verità, punisce Agata, mentre la situazione a casa Amato si complica ulteriormente con Luisa. Irene è molto colpita da Rita e vorrebbe prenderla come venere, senza sapere che è stata già assunta da Galleria Milano Moda. Rosa, intanto, guadagna ancora più visibilità grazie al suo articolo, tanto che Tancredi pensa di convincerla a restare definitivamente dalla sua parte.

Venerdì 7 febbraio 2025

Rosa rimane sorpresa dalla generosità di Tancredi dopo la pubblicazione del suo articolo, mentre Umberto tenta di allearsi con il Di Sant’Erasmo per sfruttare il potenziale di questa collaborazione. Il padre di Elvira chiede aiuto a Salvatore per convincere Luisa a tornare a casa, ma il piano non va come previsto. Rita viene finalmente assunta al Paradiso, suscitando molte reazioni, ma Irene è convinta di aver fatto la scelta giusta, anche se non sa che Rita nasconde un grande segreto. La donna, infatti, in realtà è una spia segreta al servizio di Tancredi, intenzionato a rubare informazioni sulla nuova collezione di abiti su cui è al lavoro Botteri, in maniera tale da poterla boicottare.

