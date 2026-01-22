Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, chi sono i figli di Rita Pavone e Teddy Reno: tra giornalismo e musica Chi sono i figli di Rita Pavone e Teddy Reno: la carriera di Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, tra giornalismo politico, musica e canzoni scritte per Sanremo.

IPA

Alessandro e Giorgio Merk Ricordi sono i figli di Rita Pavone e Teddy Reno. Il primo è un giornalista politico che lavora in Svizzera per la Rsi e il secondogenito è un musicista di successo.

Chi sono Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, i figli di Rita Pavone e Teddy Reno

Alessandro Merk Ricordi è nato nel 1969 a Lugano, lavora come giornalista a Ginevra dove vive. Collabora con la tv locale oltre a coordinare la redazione della radiotelevisione svizzera. Ha lavorato anche per il magazine Modem come inviato, realizzando vari servizi giornalistici. Cinque anni dopo di lui è nato, nel 1974, sempre a Lugano in Svizzera Giorgio Merk Ricordi. Il primogenito si è allontanato dal mondo dello spettacolo, scegliendo una strada diversa ovvero quella del giornalismo politico. Il secondo figlio di Rita Pavone e Teddy Reno invece ha seguito le orme dei genitori ed è diventato un affermato musicista. Ha scritto anche il brano Niente (Resilienza 74) con cui sua madre è tornata a calcare il palco del Festival di Sanremo nel 2020, la prima kermesse canora condotta da Amadeus. Giorgio inoltre è famoso come cantante anche fuori dai confini italiani, esibendosi in lingua inglese. È molto conosciuto nel Regno Unito dove si è imposto nelle classifiche con il suo sound che sa di rock anni Sessanta e Settanta. Qualcuno dice che la sua musica inoltre richiama quella del gruppo degli Oasis. La vita privata di Alessandro e Giorgio è un mistero e non si sa se sono fidanzati o sposati.

La love story tra Rita Pavone e Teddy Reno

Agli inizi la relazione tra Rita Pavone e Teddy Reno fece molto scalpore perché lei era minorenne, c’è infatti una grande differenza d’età. Oggi il cantante ha 98 anni mentre la Pavone ne ha 78. I due si conobbero al Festival degli sconosciuti ad Ariccia, inventato da Reno. A vincerlo quell’anno, nel 1962, fu proprio la sua futura moglie.

Oltre ai vent’anni di differenza Teddy Reno era anche sposato con Vania Protti da cui ha avuto il figlio, Franco. Per avere il divorzio il cantante aspettò a lungo perché all’epoca non era legale. Successivamente Rita Pavone e Teddy Reno sono convolati a nozze con rito religioso a Lugano, nel 1968, e in seguito con rito civile nel 1976 ad Ariccia, lì dove si conobbero. Da allora i due non si sono mai separati e hanno vissuto serenamente il loro matrimonio, un legame reso ancora più forte dalla nascita dei loro due figli.

