Motorola, questo smartphone lowcost è da comprare subito: prezzo stracciato

Motorola

Motorola è sicuramente una delle aziende che è maggiormente cresciuta nel settore mobile negli ultimi anni. E il merito è di una rinnovata verve e di dispositivi con un rapporto qualità-prezzo davvero invidiabile. La dimostrazione è il moto g15, smartphone lowcost che da oggi diventa ancora più economico grazie allo sconto del 41% disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo a solo poco più di 100 euro. Una somma alla portata di tutti per un telefono che ha pochissimi rivali a questo prezzo.

La scheda tecnica ci dimostra che con il moto g15 puoi veramente fare un po’ di tutto. Dal telefonare, all’inviare messaggi con le principali app di messaggistica, fino al vedere film e serie tv mentre sei in viaggio. Il merito è di uno schermo molto ampio e con risoluzione FHD, e di un processore che non dà mai problemi. Comparto fotografico di buon livello grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel e per concludere trovi anche una super batteria. Difficile chiedere di più da un telefono che costa solo poco più di 100 euro.

moto g15

moto g15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone per tutti. Da oggi il moto g15 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di soli 118,50 euro, con un risparmio netto che supera gli 80 euro. Una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono dal costo di listino alla portata di tutti. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Se hai la necessità di acquistare subito un nuovo smartphone, questo è il modello che fa per te. Infatti, è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Non perdere questa opportunità e approfittane immediatamente cliccando qui in basso.

moto g15: le caratteristiche tecniche

Trovare difetti nel moto g15, soprattutto in relazione al prezzo a cui lo troviamo disponibile oggi è veramente difficile. Un telefono non solo affidabile, ma che assicura anche delle buone prestazioni. E lo si intuisce dalla scheda tecnica.

Lo smartphone si basa su un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD visibile anche sotto la luce diretta del sole. Dimensioni ampie per una visione immersiva, soprattutto quando lo si utilizza per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Ottimo anche il comparto audio, grazie all’amplificazione dei bassi che li rendi 2 volte più potenti. Le prestazioni sono assicurate dal processore Helio G81 supportato da 8 gigabyte di RAM, quanto basta per utilizzare tutte le applicazioni più famose senza troppi problemi.

Anche il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da obiettivo da 5 megapixel che lo rende ancora più prezioso. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera da 8 megapixel.

La batteria non ti lascia mai a piedi grazie a una capacità da 5200 mAh e alla ricarica rapida che impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia. Per chiudere, il moto g15 è uno smartphone che resiste anche alle intemperie e all’acqua.

