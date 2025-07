LG, l'aspirapolvere al minimo storico: oggi costa meno della metà

LG

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo aspirapolvere per la tua abitazione, oggi è il tuo giorno fortunato. Infatti, su Amazon trovi la scopa elettrica LG CordZero A9K Lite1C in promo con uno sconto esagerato del 52% e lo paghi meno della metà. Approfitti del minimo storico e di una delle migliori promo del giorno per quanto riguarda la pulizia domestica. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’aspirapolvere LG è il modello perfetto per la pulizia quotidiana. Dotato di un’ottima potenza di aspirazione e di una maxi spazzola con LED progettata appositamente per il parquet. Scopa elettrica senza fili molto maneggevole da utilizzare e che puoi portare di stanza in stanza senza troppi problemi. E grazie all’autonomia fino a 60 minuti puoi pulire tutta la tua abitazione in un colpo solo. Non perdere questa ottima offerta e clicca subito sul banner qui in basso.

LG CordZero A9K Lite1C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per l’aspirapolvere LG. Da oggi trovi l’elettrodomestico a un prezzo di 169 euro grazie allo sconto speciale del 52% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Il risparmio netto è di 180 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità della scopa elettrica è immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Non farti scappare questa promo speciale: potrebbe terminare da un momento all’altro.

LG CordZero A9K Lite1C: le caratteristiche e funzionalità

Il rapporto qualità-prezzo dell’aspirapolvere LG CordZero A9K Lite1C è davvero elevato. Il merito è dello sconto disponibile oggi, ma anche delle caratteristiche dell’elettrodomestico.

La scopa elettrica LG è dotata di una grande potenza di aspirazione fino a 220 W che ti permette di aspirare tutto lo sporco che si annida sul pavimento, anche le briciole più grandi e difficoltose da raccogliere. Dotata anche di una spazzola più grande del normale adatta ai pavimenti in parquet. Sulla spazzola sono presenti delle luci LED che illuminano gli angoli più bui e ti aiutano nella pulizia quotidiana.

Il sistema Kompressor è una delle peculiarità della LG CordZero A9K Lite1C. Ti permette di comprimere la polvere nel contenitore della raccolta aumentandone al capacità fino a 2,4 volte. In questo modo non dovrai ogni volta svuotare il contenitore e perdere del tempo prezioso. Il tubo telescopico è regolabile su 4 livelli e assicura il massimo comfort durante le pulizie quotidiane.

L’aspirapolvere è anche intelligente. Scaricando l’app ThinQ di LG dedicata ai dispositivi smart, puoi controllare dallo smartphone la carica della batteria e le statistiche di utilizzo della scopa elettrica. Chiudiamo con un’info utile: nella confezione sono presenti anche una lancia e un accessorio multifunzione 2 in 1.

