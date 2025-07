Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Tornando indietro fino a 505 milioni di anni fa, l’evoluzione metteva a punto delle forme di vita sempre più complesse e, c’è da dirlo, bizzarre. Siamo in una fase immediatamente successiva alla celebre Esplosione Cambriana.

Riusciamo oggi ad avere uno sguardo inedito su quelle tracce evolutiva, finora quasi totalmente mancanti dal record paleontologico. Il tutto grazie a un nuovo ritrovamento, di più di 1.500 fossili, avvenuto nella Bright Angel Formation, nel Grand Canyon.

Contesto geologico e la scoperta

Non tutti conoscono la Bright Angel Formation, comprensibilmente. Si tratta di un antico fondale di un mare poco profondo, ma ricco di vita e nutrienti. A guidare la ricerca è stato un team dell’Università di Cambridge.

Gli esperti hanno setacciato rocce risalenti a pochi milioni di anni dopo il Burgess Shale canadese. In questo tesoro spiccano principalmente:

priapulidi, vermi fallicoidi presenti in vastissima maggioranza;

crostacei, presenti in oltre un centinaio di esemplari;

molluschi, diversi generi dotati di conchiglie e strutture dentarie.

Eccezionale lo stato di conservazione rilevato, con dettagli come spine, filamenti e strutture masticatorie ottimamente conservati. Ciò permette di ricostruire adattamenti funzionali di grande raffinatezza.

Strategie di alimentazione

Nel mare competitivo della tarda Cambriana, specie in grado di sfruttare nicchie differenti godevano di certo di vantaggi selettivi. Tra i fossili emergono notevoli esempi di innovazione morfologica:

Kraytdraco spectatus (priapulide), dotato di denti robusti su dei segmenti anteriori e filamenti alquanto lunghi su tutto il resto del corpo. Si ipotizza un meccanismo di “raschiamento”, con i denti duri che staccavano particelle, mentre i filamenti fungevano da filler-feed, al fine di estrarre materiale organico sospeso;

crostacei sospensivori, con setole minuscole sulle appendici spingevano il plancton verso strutture molari interne, anticipando i moderni branchi di crostacei filtratori;

molluschi raschiatori, con file di denti a forma di pala, affiancate sulla radula, suggeriscono un tipo di alimentazione basata su alghe o microbi incrostati su superfici sottomarine.

Questo tipo di differenziazioni sono state registrate in pochi millimetri di dimensione. Consentono di illustrare per bene l’abilità evolutiva di colonizzare delle nicchie alimentari alternative, riducendo la competizione diretta.

Storia della vita

Riuscire a scoprire delle popolazioni multiple di adattamenti in un singolo ambiente cambriano vuol dire che la diversificazione funzionale non ha avuto un limite temporale nella prima parte dell’esplosione. Di fatto sappiamo che ha proseguito per decine di milioni di anni.

I meccanismi di competizione e specializzazione erano già al tempo molto dinamici e complessi. Ciò ha predisposto la successiva affermazione dei principali phyla animali. Il modello evolutivo, poi, deve integrare queste fasi “post esplosione, come delle tappe chiave nella storia del vivente.

Considerando tutto ciò, non possiamo pensare ai fossili della Bright Angel Formation come a delle curiosità. Non è un semplice sguardo indirizzato verso un passato remoto. Rappresentano prove tangibili di come la vita abbia metabolizzato risorse ecologiche, inventando soluzione che sopravvivano, per quanto in forme modificate, alla prova del tempo e fino ai giorni nostri.