Google Foto si rinnova e con il nuovo aggiornamento integra ora nuove funzioni AI per modificare foto e creare video: ecco tutte le novità per l'applicazione

dennizn / Shutterstock.com

Google continua a cercare nuove soluzioni per implementare l’intelligenza artificiale all’interno del suo ecosistema di prodotti e servizi. L’ultima novità in tal senso riguarda l’app di Google Foto, elemento centrale del catalogo di applicazioni dell’azienda, soprattutto su dispositivi Android.

Per gli utenti dell’app c’è ora la possibilità di sfruttare un nuovo strumento, chiamato semplicemente Crea, che punta a raggruppare tutti gli strumenti per la modifica e la personalizzazione delle foto e dei video, diventando un vero e proprio hub dedicato all’editing.

Le novità di Google Foto

A disposizione degli utenti di Google Foto ci sono diversi nuovi strumenti per l’editing dei contenuti multimediali. Ad esempio, è possibile accedere alla funzione Remix che consente di trasformare il soggetto di una foto applicando uno dei quattro stili disponibili (anime, fumetto, schizzo e animazione 3D). In questo modo è possibile seguire i trend social e lanciarne di nuovi, andando a creare immagini personalizzate e uniche partendo da foto reali presenti nella propria galleria.

Da segnalare anche un’altra novità legata all’AI. In Google Foto, infatti, sarà presente ora la funzione Photo to video che sfrutta il modello di generazione video Veo 2. Sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, infatti, è possibile “dar vita” a una foto statica andando a generare un video di sei secondi.

La generazione avrà due opzioni. La prima si chiama “Movimenti lievi” e punta a garantire un’animazione minima all’immagine. La seconda, invece, viene chiamata “Mi sento fortunato” e consente all’utente di affidarsi completamente all’intelligenza artificiale per la generazione del contenuto. Sfruttando il modello AI è possibile creare contenuti e sperimentare con Veo 2 per poter arricchire la propria galleria.

Tutti gli elementi generati dall’intelligenza artificiale, sia tramite Remix che tramite Photo to video, saranno accompagnati da un watermark visibile e da una filigrana digitale invisibile, sfruttando la tecnologia SynthID. In questo modo, Google vuole garantire la massima trasparenza, permettendo ai contenuti generati dall’AI di essere facilmente riconoscibili dagli utenti, in modo da evitare la diffusione di foto e video fake.

Come usare le nuove funzioni

Le nuove funzioni di Google Foto sono in fase di rilascio. La sezione Crea e gli strumenti Remix e Photo to Video saranno accessibili sia tramite l’app Android che tramite l’app per iPhone e iPad. Per il momento, però, queste funzioni sono accessibili esclusivamente negli Stati Uniti. Bisognerà attendere le prossime settimane per poter registrare l’arrivo di questi nuovi strumenti anche all’interno della versione italiana di Google Foto. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a breve.