La Samsung Soundbar HW-S50B/ZF è in offerta su Amazon con il 52% di sconto: a questo prezzo, il modello diventa un vero e proprio best buy assoluto della categoria

Samsung

È il momento giusto per acquistare una nuova soundbar sfruttando un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo: con la nuova offertain corso su Amazon, infatti, è possibile puntare sulla Samsung Soundbar HW-S50B/ZF che viene proposta con il 52% di sconto, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico sullo store. L’acquisto può ora essere completato con un prezzo ridotto a 119 euro.

Il modello in questione è venduto e spedito direttamente da Amazon, diventando un vero e proprio "best buy" per chi è alla ricerca di una nuova soundbar di qualità ma con un prezzo accessibile. La soundbar è disponibile con l’elegante colorazione nera ed è in grado di adattarsi a diversi contesti di utilizzo. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Soundbar HW-S50B/ZF

Samsung Soundbar HW-S50B/ZF: la scheda tecnica

La Samsung Soundbar HW-S50B/ZF è una soundbar compatta che può garantire un suono surround 3D con supporto Dolby Atmos, sfruttando un altoparlante all in one (con 2 subwoofer e 3 tweeter integrati) per un audio a 5 canali e con una potenza di uscita di 140 W. Il modello è compatibile anche con subwoofer wireless per arricchire l’impianto audio di casa.

Il modello può funzionare con un collegamento wireless, eliminando la necessità di mantenere un collegamento cablato. Da segnalare anche il supporto alla connettività Bluetooth, per trasmettere audio alla soundbar da un dispositivo sorgente in modo semplice.

Da segnalare anche la compatibilità con HDMI ARC oltre al supporto Adaptive Sound Lite che consente di adattare il segnale audio al contesto di utilizzo. In questo modo, è possibile mettere in risalto le voci durante i dialoghi e ottimizzare il suono per garantire un’esperienza d’ascolto migliore all’utente.

La soundbar di Samsung è un prodotto molto interessante, con un comparto tecnico completo e dimensioni compatte. Sfruttando il netto calo di prezzo registrato su Amazon, inoltre, il modello diventa sempre più interessante e può essere considerato come un best buy della sua categoria.

Samsung Soundbar HW-S50B/ZF: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è possibile acquistare la Samsung Soundbar HW-S50B/ZF con un prezzo scontato a 119 euro. La promozione in questione permette di sfruttare uno sconto del 52% rispetto al prezzo consigliato, rendendo la soundbar un vero e proprio best buy della sua categoria. La promozione riguarda la versione venduta e spedita direttamente da Amazon. Lo sconto in questione è valido solo per un breve periodo e l’offerta è disponibile tramite il banner riportato qui di sotto. La consegna è sempre gratuita.

Samsung Soundbar HW-S50B/ZF