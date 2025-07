Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra i prodotti più attesi di sempre c’è sicuramente la terza generazione dei Ray-Ban Meta, gli smart glass dell’azienda di Menlo Park che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero pronti a rivoluzionare il mercato.

Al momento in rete circolano diversi rumor al riguardo e, secondo alcune fonti, sembra che questo nuovo dispositivo arriverà sul mercato in tempi brevi e in due modelli separati, la versione occhiali da sole e quella occhiali da vista. Secondo alcuni leaker, stavolta Meta avrebbe fatto le cose in grande e avrebbe in cantiere anche un terzo modello che dovrebbe avere un display integrato in una delle lenti.

Cosa sappiamo dei Ray-Ban Meta di terza generazione

Come appena detto, secondo le indiscrezioni i nuovi Ray-Ban Meta dovrebbero arrivare in due modelli differenti con nome in codice “Aperol” e “Bellini“. Il motivo di questa distinzione dovrebbe essere la volontà dell’azienda di Menlo Park di offrire una gamma più ampia di lenti graduate, un bel passo avanti rispetto ai modelli attuali che non si adattano a tutte le tipologie di lenti.

A livello di specifiche tecniche tutti e due i modelli saranno speculari e pienamente compatibili con una nuova versione di Meta AI che promette un miglioramento sostanziale delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale con l’intento, forse, di competere anche con i futuri smart glass di Google con a bordo il nuovo sistema operativo Android XR.

Un’altra caratteristica della quale si parla molto è la capacità di riconoscimento facciale, un’opzione che potrebbe essere utilizzare per ricordare nomi di persone incontrate in precedenza. Niente di sicuro, naturalmente, ma se ci fosse davvero un’opzione del genere, Meta dovrà fare del suo meglio per garantire a chi utilizza questa funzione privacy e sicurezza dei dati personali.

Tra le altre novità anche un miglioramento della durata della batteria dovuto anche alla (probabile) presenza di un chip Qualcomm AR1+ Gen 1, un processore che dovrebbe garantire agli utenti buone performance e una migliore efficienza energetica che, ovviamente, si traduce in maggiore autonomia.

Non si esclude, inoltre, l’arrivo sul mercato di un modello di Ray-Ban meta con uno schermo integrato in una delle lenti. Indiscrezioni del genere circolano da mesi ed è probabile che si concretizzino in un modello inedito chiamato Meta Hypernova.

Quando arrivano i nuovi smart glass di Meta e quanto costeranno

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sull’uscita della terza generazione di Ray-Ban Meta ma, secondo le indiscrezioni dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine del 2025.

Incerte anche le informazioni sul prezzo anche se, in base ai modelli precedenti, è lecito aspettarsi un prezzo simile che oscilla tra i 300 e i 500 euro in base al modello scelto. Prezzo che, ovviamente, è destinato a crescere se si opterà per le lenti graduate.

Discorso simile per il modello Hypernova che potrebbe arrivare sul mercato a qualche mese di distanza dai Ray-Ban Meta di terza generazione (più probabilmente a 2026 inoltrato) e avere un prezzo più elevato rispetto al modello “base” ma per saperne di più bisognerà attendere l’annuncio ufficiale.