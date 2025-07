Il Nothing Phone (3) è in offerta su Amazon: si tratta dell'alternativa giusta per chi è alla ricerca di un'alternativa ai top di gamma

Nothing

Il Nothing Phone (3) è protagonista di un’ottima offerta lancio su Amazon con la versione 16/512 GB che viene proposta al prezzo di quella da 12/256 GB. Sfruttando la promozione in corso, lo smartphone di Nothing è disponibile con un prezzo scontato di 849 euro e con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni.

Da segnalare, inoltre, che il modello è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito oppure carta di credito e sempre senza interessi. La promo è accessibile qui di sotto e rappresenta l’occasione giusta per acquistare il nuovo modello della gamma Nothing che offre tante novità rispetto alla generazione precedente.

Nothing Phone (3)

La scheda tecnica del Nothing Phone (3)

La scheda tecnica del Nothing Phone (3) comprende un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, una garanzia per poter sfruttare prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 (ma c’è anche una variante 12/256 GB). Lo smartphone può contare su una batteria da 5.150 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 65 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Il comparto fotografico include tre sensori fotografici posteriori da 50 Megapixel (principale, teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x e ultra-grandangolare) e una fotocamera anteriore da 50 Megapixel. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 15 con 6 major update garantiti in futuro e con la personalizzazione di Nothing OS.

Il nuovo Nothing Phone (3) include il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e si caratterizza per l’esclusivo sistema di illuminazione della back cover posteriore che rappresenta un elemento caratterizzante per i prodotti della gamma Nothing. La promozione lancio in corso su Amazon è l’occasione giusta per poter acquistare il dispositivo e massimizzare il rapporto qualità/prezzo.

Nothing Phone (3), l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare il Nothing Phone (3) da 16/512 GB con un prezzo ridotto a 849 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è disponibile in due diverse colorazioni, bianco e nero. La promozione è valida solo per un breve periodo. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata da comprare.

Nothing Phone (3)