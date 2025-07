Amazon, questo è lo smartphone da comprare oggi: 75% di sconto

leungchopan/123RF.com

Uno sconto così elevato potrebbe far pensare immediatamente a una truffa, ma non è questo il caso. La promo è reale e permette di approfittare di una delle migliori offerte della settimana per quanto riguarda uno smartphone. Da oggi, infatti, su Amazon trovi il telefono economico di Oscal in promo con un doppio buono sconto che ti fa risparmiare ben il 75% su quello di listino. Non si tratta di un refuso: lo sconto totale è realmente del 75% e lo paghi meno di 75 euro. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire per un telefono in grado di fare veramente di tutto.

Il nome di questo smartphone non è molto conosciuto, ma Oscal è un’azienda che sta crescendo molto in questi ultimi anni. Questo telefono è è pensato per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un dispositivo con cui chiamare, inviare messaggi tramite le app più utilizzate, scrollare i social e scattare foto con buona qualità. Con in più una batteria a lunghissima durata che può durare fino a due giorni. Un telefono di cui difficilmente resterai deluso e che supporta tutte le app che utilizzi maggiormente.

Smartphone Oscal

Smartphone Oscal: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta eccezionale su Amazon per lo smartphone economico Oscal. Da oggi è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo a soli 74,99 euro, con un risparmio del 75% rispetto a quello consigliato. Come funziona la promo? Molto semplice: devi applicare il primo coupon sconto del 50% e poi il secondo buono che fa scendere il prezzo di un altro 25%. Il risparmio totale è di 225 euro e approfitti del minimo storico.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato il telefono. Ti consigliamo di approfittarne subito, il numero di coupon è limitato e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro: clicca sul banner e accedi immediatamente alla pagina prodotto.

Smartphone Oscal: le caratteristiche tecniche

Di certo non assicura le prestazioni di un iPhone 15 o di un Galaxy S25, ma anche il prezzo è molto differente, costando meno di un decimo rispetto ai due telefoni top di gamma. Lo smartphone Oscal è dedicato a tutti coloro che lo usano principalmente per chiamare, inviare messaggi e restare informati su cosa sta accadendo nel mondo.

Partiamo dal design. Lo smartphone, nonostante un display di dimensioni generose, è abbastanza compatto e soprattutto sottile. A proposito di display, troviamo uno schermo da 6,6 pollici ad alta risoluzione con cui vedere video online, giocare, il tutto alla massima qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate da un un buon processore octa-core supportato da 6 gigabyte di RAM e da 64 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. È anche dual Sim.

Lo smartphone Oscal soddisfa anche gli utenti che amano scattare foto. Nella parte posteriore è presente un sensore da 13 megapixel che assicura scatti in alta definizione, mentre la fotocamera frontale è da 8 megapixel e la puoi utilizzare anche per fare videochiamate. Altro punto forte del telefono è la batteria da 5000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. La presenza del sistema operativo Android è la garanzia che puoi installare tutte le app più utilizzate.

