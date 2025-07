Amazon, iPhone prezzo crollato e sconti al 90%: le migliori offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

Smartphone, orologi, elettrodomestici, smart TV, prodotti per il giardinaggio e cuffie Bluetooth: la lista dei prodotti in offerta oggi 24 luglio su Amazon è lunga e ampia. Si trova veramente di tutto e a prezzi mai visti prima: puoi spendere poche decine di euro per delle cuffie Bluetooth, oppure qualche centinaia di euro per uno smartphone. E a proposito di telefoni, da oggi trovi nuovamente in promo l’iPhone 16 Pro: l’ultima versione dello smartphone Apple è al minimo storico e risparmi quasi 250 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi una breve descrizione tecnica, oppure puoi cliccare direttamente sul link e accedere alla pagina prodotto su Amazon per completare l’acquisto. Ti consigliamo di essere veloce: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 24 luglio

Smartphone

iPhone 16 Pro. Torna in offerta lo smartphone premium Apple al minimo storico. L’ iPhone 16 Pro è disponibile con uno sconto di 250 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Questo smartphone Apple è dotato del nuovo A18 Pro , che garantisce prestazioni eccezionali e supporta Apple Intelligence, il sistema AI dell’azienda di Cupertino che ti mette a disposizione utili strumenti per la vita di tutti i giorni. Tripla fotocamera posteriore con sensori professionali, mentre il display Super Retina XDR da 6,3 pollici è un piacere per gli occhi.

Cuffie Bluetooth

Auricolari lowcost. Sconto dell’88% e prezzo stracciato . Solo per oggi sono disponibili questo paio di cuffie lowcost a poco più di 10 euro e sono un vero best-buy. Auricolari compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano una buona qualità audio. Cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Autonomia fino a 50 ore.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3. Lo smartwatch indistruttibile di Amazift è disponibile da oggi a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 28%, e risparmi quasi 100 euro . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch è progettato per resistere agli ambienti più estremi, con una resistenza di livello militare ed è anche impermeabile. Offre un’ampia gamma di funzionalità per l’outdoor, inclusi sistemi di navigazione satellitare ad alta precisione, monitoraggio avanzato della salute e oltre 170 modalità sportive , il tutto con una batteria che può arrivare a durare fino a 27 giorni.

Tablet

Tablet economico. Se sei alla ricerca di un tablet economico, questa è l’offerta che fa per te. Oggi trovi questo modello con uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon sconto che ti fa risparmiare un ulteriore 5%. Lo paghi meno di 85 euro e acquisti un tablet con schermo da 10 pollici, ottimo processore e una batteria che dura per tutto il giorno. Lo puoi utilizzare per vedere film e serie TV steso sul divano, oppure per lavorare mentre sei in viaggio, grazie alla tastiera e al mouse presenti nella confezione.

Giardino

Tagliaerba Greenworks. Il tagliaerba Greenworks è disponibile in un’offerta lampo con uno sconto del 34%. Questo modello a batteria offre la comodità di un tosaerba senza fili, ideale per giardini di piccole e medie dimensioni. È leggero, facile da manovrare e rispettoso dell’ambiente, garantendo un taglio preciso e un’esperienza di giardinaggio adatta a tutti. Nella confezione trovi anche utili accessori: un sacco da giardiniere, due batterie extra e il caricabatterie.

Igiene dentale

Oral-B Vitality Pro. Un’occasione lampo da non farsi scappare. Lo spazzolino elettrico Oral-B Vitality Pro è in offerta con uno sconto del 39% e costa solamente 20 euro . Questo spazzolino ricaricabile offre una pulizia superiore rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale, rimuovendo più placca grazie alle sue testine rotonde che avvolgono ogni dente. È dotato di un timer integrato per un tempo di spazzolamento ottimale e una batteria a lunga durata, ideale per una routine di igiene orale efficace. Rapporto qualità-prezzo eccellente.

Elettrodomestici

Dyson V11 Fluffy. L’aspirapolvere da acquistare oggi. Il Dyson V11 Fluffy è disponibile con uno sconto del 33% , e risparmi 200 euro . Questo aspirapolvere senza filo raggiunge il suo minimo storico e lo puoi pagare a rate con Cofidis. Progettato per i pavimenti duri, la scopa elettrica di Dyson offre una potente aspirazione, un display LCD che mostra lo stato della batteria e le modalità di pulizia, e un sistema di filtrazione avanzato che cattura il 99,99% delle particelle. La sua autonomia prolungata lo rende ideale per pulizie approfondite. A questo prezzo va acquistato subito.

