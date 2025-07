Motorola edge 50 Pro, prezzo in picchiata su Amazon: minimo storico

Il Motorola edge 50 Pro è in promo con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Ottime caratteristiche tecniche e una batteria che si ricarica in 15 minuti.

Motorola

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo e che non bisogna assolutamente farsi scappare. Il protagonista di una delle migliori promo di oggi è il Motorola edge 50 Pro, smartphone top di gamma dotato di un’ottima scheda tecnica e che trovi a un prezzo stracciato. Il merito è dello sconto del 51% che te lo fa pagare meno della metà: un’occasione più unica che rara per un vero telefono top di gamma in grado di assicurare prestazioni uniche.

Il brand statunitense ha fatto un ottimo lavoro con questo smartphone top di gamma, dotandolo di alcune delle migliori componenti del momento. A partire da un ampio schermo pOLED con frequenza di aggiornamento elevata, un processore Snapdragon di ultima generazione, ma soprattutto un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. E la batteria a ricarica rapida non ti delude: hai il 100% di autonomia in pochissimi minuti. Non farti sfuggire questa occasione e approfittane subito: per acquistarlo ti basta cliccare sul link qui in basso.

Motorola edge 50 Pro

Motorola edge 50 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta eccezionale per lo smartphone top di Motorola. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 342,90 euro con uno sconto eccezionale del 51% che te lo fa pagare meno della metà. Un’occasione che trovi solo sul sito di e-commerce e che ti permette di risparmiare più di 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Per acquistarlo ti basta cliccare sul banner qui in basso.

Motorola edge 50 Pro

Motorola edge 50 Pro: le caratteristiche tecniche

Grazie all’offerta di oggi, il rapporto qualità-prezzo del Motorola edge 50 Pro diventa eccellente. E il merito non è solo del prezzo a cui lo trovi, ma anche delle componenti tecniche che trovi all’interno. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica, partendo dal primo elemento che salta immediatamente agli occhi: lo schermo.

Lo smartphone è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore anche al FHD) e con refresh rate che arriva fino a 144 Hz. Per questa fascia di prezzo si tratta di uno dei migliori pannelli che trovi in circolazione. Prestazioni top grazie al processore Snapdragon 7 Gen3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei pezzi forti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, hai a disposizione un sensore da ben 50 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che puoi utilizzare sia mentre stai scattando le foto, sia, soprattutto, nella fase di post-editing.

Chiudiamo con un’ottima batteria da 4500mAh che dura tutto il giorno e che si ricarica in un lampo grazie alla TurboPower da 120W.

Motorola edge 50 Pro