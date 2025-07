Motorola, a questo prezzo lo smartphone top va comprato subito: minimo storico

Motorola

Anche in questo 2025 Motorola ha rinnovato la sua serie di smartphone più fortunata e acquistata in questi anni. Parliamo della gamma Motorola edge che con il suo nuovo Motorola edge 60 si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma portando alcune novità molto interessanti sotto il punto di vista delle componenti tecniche. Oggi, però, non siamo qui a parlare solo delle caratteristiche tecniche, bensì per sottolineare l’ottima promo disponibile su Amazon che ti permette di approfittare del minimo storico. Grazie allo sconto del 30% risparmi più di 110 euro su quello di listino e fai un ottimo affare.

Il Motorola edge 60 è quanto di meglio possa offrire questa fascia di prezzo in questo momento. Schermo molto ampio e con una frequenza di aggiornamento fulminea, soprattutto con le app che utilizzi maggiormente. Ottimo anche il processore MediaTek di nuova generazione che supporta qualsiasi applicazione. Il comparto fotografico è un piccolo gioiello: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da una ulteriore fotocamera sempre 50 megapixel. E la batteria a lunga durata è la classica ciliegina sulla torta.

Motorola edge 60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il nuovo smartphone top di Motorola. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di soli 264,99 euro con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare poco più di 110 euro. Per un telefono lanciato sul mercato da pochi mesi si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Non farti sfuggire questa opportunità e acquista lo smartphone cliccando sul banner qui in basso.

Motorola edge 60: le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 60 è uno smartphone che non cerca compromessi. Offre prestazioni top senza cedere su nessun aspetto, nemmeno sul design. Infatti, è costruito per affrontare qualsiasi avventura grazie alla protezione IP69 che lo protegge dall’acqua e dalla polvere.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartphone Motorola basa la propria scheda tecnica sullo schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto fluido nella vita di tutti i giorni. Lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV ad alta risoluzione. Le prestazioni sono eccellenti grazie al processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabtyte utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è pronto a stupirti. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema di fotocamere versatile e con cui poterti divertire in ogni situazione. E per i tuoi selfie puoi utilizzare un’altra fotocamera sempre da 50 megapixel. Per l’editing fotografico hai a disposizione gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Motorola che rendono ogni immagine perfetta e pronta per essere caricata sui social.

Chiudiamo con una super batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e con un utilizzo normale copri fino a quarantotto ore. Supporto alla ricarica rapida da 68 W per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

