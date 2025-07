HONOR 400 Pro è in offerta su Amazon con un prezzo che lo rende un vero e proprio best buy: lo smartphone è l'alternativa ai top di gamma da scegliere oggi

HONOR

HONOR 400 Pro è protagonista di una nuova offerta su Amazon, diventando uno dei "best buy" del momento per gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia alta, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di una delle migliori alternative ai top di gamma, con un comparto tecnico completo e senza punti deboli.

Sfruttando l’offerta in corso e spuntando il coupon di 150 euro presente in pagina, lo smartphone di HONOR è ora disponibile con un prezzo scontato di 649 euro. La promozione è valida per due diverse colorazioni. Per accedere allo sconto basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi completare l’acquisto.

HONOR 400 Pro – Snapdragon 8 Gen 3 – 12/512 GB

La scheda tecnica dell’HONOR 400 Pro

La scheda tecnica di HONOR 400 Pro si basa sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia assoluta per prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Il chip in questione, proposto da molti top di gamma 2024, è la scelta giusta in questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 oltre a una batteria da 5.300 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da non sottovalutare anche l’ottimo comparto fotografico. HONOR 400 Pro, infatti, può contare su tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 200 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel (con zoom ottico 3x) e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Lo smartphone può contare anche su una doppia fotocamera anteriore, con sensore principale da 50 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con ben 6 major update garantiti in futuro e la personalizzazione di MagicOS, con tante funzionalità avanzate e la possibilità di utilizzare l’AI. Lo smartphone è certificato IP68/IP69 e può contare sul chip NFC e sul supporto Dual SIM, anche con eSIM. Da segnalare la presenza di una back cover in vetro.

HONOR 400 Pro, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 400 Pro con un prezzo scontato di 649 euro, beneficiando di uno sconto di 150 euro sul prezzo (è necessario spuntare il coupon presente in pagina per ottenere lo sconto). Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per acquistare uno smartphone di fascia alta ma più economico rispetto ai top di gamma.