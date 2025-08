moo photograph / Shutterstock.com

Come abbiamo già visto il mese scorso, Microsoft Authenticator dà il via a una rivoluzione con la fine del supporto alle password e il passaggio alle passkey, come PIN e dati biometrici, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza. La fine del supporto è fissata per oggi, 1° agosto. Da questo mese, infatti, non è più possibile salvare password con il servizio che aveva già interrotto la possibilità di sfruttare l’autofill, per l’inserimento automatico delle password.

Si tratta di un cambiamento significativo con cui Microsoft punta a modificare radicalmente le abitudini degli utenti per quanto riguarda l’accesso sicuro ai propri account. L’azienda sta spingendo gli utenti verso l’utilizzo delle passkey già da tempo, sempre con l’obiettivo di offrire maggiore sicurezza. La scelta di Microsoft potrebbe essere seguita anche da altre aziende.

Cosa cambia con l’introduzione delle passkey

Microsoft Authenticator dice addio alle password per puntare sulle passkey. Gli utenti che utilizzavano il servizio per l’archiviazione delle password hanno la possibilità di trasferire i dati nel password manager di Microsoft Edge. In alternativa, le password saranno eliminate e non sarà più possibile accedervi.

Agli utenti che effettueranno l’accesso a Microsoft Authenticator sarà richiesto di impostare una nuova passkey. In alternativa, è possibile aprire la pagina dell’account e toccare l’opzione “Imposta una passkey” seguendo la procedura guidata.

L’obiettivo è più sicurezza

Le password rappresentano, da sempre, un problema di sicurezza per i servizi online in quanto devono essere salvate su server esterni e devono essere memorizzate dagli utenti. I rischi legati alla perdita o al furto della password sono elevati. Ci sono poi i rischi aggiuntivi come l’utilizzo della stessa password per più dispositivi, un elemento che può rappresentare un enorme problema di sicurezza.

Per questo motivo, Microsoft Authenticator ha scelto di puntare sulle passkey e, quindi, sulla possibilità di accesso tramite l’autenticazione biometrica sicura, come il riconoscimento facciale e l’impronta digitale. In alternativa, è possibile utilizzare un codice PIN. Con una passkey è possibile accedere con una maggiore sicurezza in quanto è prevista la presenza di una chiave d’accesso pubblica e di una privata, che viene archiviata direttamente in locale, sul dispositivo dell’utente. Di conseguenza, la protezione per l’account aumenterà.

Ricordiamo che per saperne di più sull’argomento è possibile dare un’occhiata all’approfondimento realizzato da Libero Tecnologia e dedicato al confronto tra password e passkey. In futuro, le passkey saranno sempre più diffuse, come soluzione per l’accesso sicuro, e potrebbero rimpiazzare definitivamente le password. Per questo motivo, è utile conoscerne il funzionamento e imparare a utilizzare questo strumento di accesso nel modo giusto.