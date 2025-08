Su Amazon è possibile acquistare un TV LG OLED evo da 83 pollici con uno sconto del 36% che si traduce in quasi 2.000 euro in meno rispetto al listino

LG

Con le offerte Amazon di oggi c’è la possibilità di acquistare un nuovo TV OLED di fascia alta potendo beneficiare di uno sconto mai visto: grazie alla promo in corso, infatti, il TV LG OLED evo da 83 pollici appartenente alla Serie C4 2024 (si tratta del modello OLED83C44LA) è disponibile con il 36% di sconto. Si tratta di un taglio di prezzo di oltre 1.800 euro.

Ricorrendo all’offerta di Amazon, infatti, il TV LG è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3.218 euro (anziché di 4.999 euro). Da segnalare anche la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La consegna è gratuita.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere poi il TV al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

LG OLED evo 83'', Serie C4 2024, OLED83C44LA, Smart TV 4K, Processore α9 Gen7, Brightness Booster, 40W, Dolby Vision, 4 HDMI 2.1 4K@144Hz, GSync, VRR, Alexa, ThinQ AI, webOS 24

La scheda tecnica del TV LG OLED evo da 83 pollici

Puntare su LG OLED83C44LA significa puntare su un TV OLED di qualità. Il modello appartiene alla fascia alta del mercato e propone anche dimensioni "importanti" con un pannello OLED evo da 83 pollici con risoluzione 4K e refresh rate massimo di 144 Hz con VRR e G-Sync.

Da segnalare anche la presenza del processore Alfa 9 Gen 7 e della funzione Brightness Booster oltre che il supporto Dolby Vision. Dal punto di vista software, invece, c’è il sistema operativo webOS, sempre aggiornato e ricco di funzionalità. Il sistema operativo permette l’accesso a tutte le principali app dei servizi di intrattenimento e offre tantissime funzioni "smart" con anche la possibilità di integrazione con Alexa.

Il TV OLED di LG non ha punti deboli. Si tratta di un modello per chi ha un budget importante e intende puntare su un prodotto di qualità, sia per quanto riguarda la qualità delle immagini che per l’audio e la piattaforma software integrata.

TV LG OLED evo da 83 pollici, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV LG OLED evo da 83 pollici con un prezzo ridotto a 3.218 euro, beneficiando di uno sconto del 36%. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un TV OLED di altissima qualità con un forte sconto.

Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è ora disponibile al nuovo minimo storico. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La consegna gratuita. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto.

