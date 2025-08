Amazon, macchina caffè Dole Gusto al minimo storico e sconti fino al 90%

Tante offerte speciali su Amazon per smartphone, orologi, televisori ed elettrodomestici per la casa. Scopri tutte le promo nella nostra guida all'acquisto.

Amazon

Non c’è giorno senza nuove offerte speciali su Amazon. Anche oggi sul sito di e-commerce troviamo promo con sconti elevati su tantissimi prodotti, tra cui alcuni dei dispositivi tech più amati. Come ad esempio l’iPhone 16, disponibile da oggi al minimo storico e con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima anche l’offerta per lo Xiaomi 14T (-39%) e per diversi elettrodomestici e smartwatch.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto alcune delle migliori promo di oggi 1 agosto e le trovi raccolte nella lista qui in basso, suddivise per categoria di prodotto. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon e completare l’acquisto. Non perdere questa opportunità.

Amazon, le migliori offerte del 1 agosto

Smartphone

iPhone 16. Un’ottima notizia per gli amanti Apple: l’ iPhone 16 è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro . Puoi pagarlo in 5 rate rate a tasso zero . Lo smartphone top di gamma Apple è dotato del potente chip A18 Bionic , che supporta la piattaforma Apple Intelligence , garantendo prestazioni e funzionalità AI all’avanguardia. Vanta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island , una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel per scatti e video professionali, e una batteria con tanta autonomia in più rispetto al passato.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Un’occasione incredibile per queste cuffie Bluetooth, disponibili con uno sconto dell’86% e costano davvero pochissimo. Questi auricolari wireless offrono un’ottima qualità audio per l’ascolto di musica e chiamate, con una connessione stabile e senza fili. Il loro design leggero le rende ideali per l’uso quotidiano, sia in casa che in movimento. Compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano un’autonomia fino a 40 ore.

Smartwatch

Amazfit Bip 5. L’ Amazfit Bip 5 è in offerta con uno sconto del 52% e il prezzo crolla. Lo smartwatch combina un design leggero a un ampio display a colori per una facile lettura delle notifiche e dei dati. Offre un monitoraggio accurato della frequenza cardiaca, del sonno e dei livelli di stress, oltre a numerose modalità sportive per tracciare le tue attività fisiche. L’autonomia fino a 10 giorni lo rende il compagno ideale nella vita di tutti i giorni.

Smart TV

Samsung QLED 50 pollici. Un’opportunità imperdibile per lo smart TV Samsung QLED da 50 pollici, disponibile con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare quasi 300 euro. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo televisore offre immagini con risoluzione 4K grazie alla tecnologia QLED di Samsung, che garantisce colori brillanti, un contrasto profondo e una luminosità eccezionale. Il processore Quantum Lite 4K ottimizza ogni scena per una qualità visiva superiore, mentre il sistema operativo Tizen ti offre accesso rapido a tutte le tue app di streaming preferite.

Elettrodomestici

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me. Affare lampo da non farsi scappare. La macchina per caffè Nescafé Dolce Gusto è disponibile con uno sconto del 40% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 3 euro. Questa macchina espresso ti permette di preparare una vasta gamma di bevande calde e fredde, dai caffè ai cappuccini, grazie al sistema a capsule. Con un design compatto e facile da usare, è ideale per chi ha poco spazio in cucina o in ufficio.

La lavastoviglie AEG è disponibile al minimo storico e risparmi su un elettrodomestico di alta qualità che ti garantisce stoviglie sempre brillanti e un notevole risparmio di tempo e fatica. Lavastoviglie a incasso con tecnologie innovative e che permette di lavare fino a 13 coperti. Attenzione però, questa è un’occasione da cogliere al volo: ci sono Tostapane De’Longhi. Inizia le tue giornate con un tocco di stile e la giusta croccantezza grazie al tostapane De’Longhi. Da oggi è disponibile con uno sconto del 60% e lo paghi meno di 25 euro. Dotato di funzioni essenziali come il controllo della doratura e la funzione scongelamento, è perfetto per preparare colazioni veloci o snack gustosi, garantendo fette di pane sempre perfette. A questo prezzo va acquistato subito.

