Honor, crolla il prezzo dello smartphone top: va comprato subito

Ci sono delle offerte su Amazon che non bisogna farsi scappare per nessun motivo e che bisogna essere veloci nell’approfittarne. E questa di cui ti parliamo oggi rientra esattamente in questa categoria. Il protagonista dell’offerta è l’Honor Magic7 Pro, smartphone premium Android lanciato sul mercato da qualche mese e che subito ha catturato l’attenzione per la sua scheda tecnica e per il comparto fotografico. Si tratta, infatti, di uno dei migliori cameraphone disponibili oggi sul mercato e che assicura scatti e video con una qualità unica. È come avere tra le mani una macchinetta fotografica.

Come anticipato, a catturare l’attenzione è soprattutto l’offerta disponibile oggi su Amazon. Infatti, è disponibile con un super sconto del 37% e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico degli ultimi mesi e approfitti di una super occasione. Il prezzo non è certo alla portata di tutti, ma stiamo parlando realmente di uno dei migliori telefoni disponibili oggi sul mercato. Completo, versatile e con un comparto fotografico con pochi eguali. Se sei alla ricerca di un telefono premium, questa è l’offerta che fa per te.

Honor Magic7 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da non farsi assolutamente scappare. Da oggi è disponibile l’Honor Magic7 Pro in promo con uno sconto del 37% e lo paghi 824,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il prezzo non è sicuramente alla portata di tutti, ma stiamo parlando di uno dei migliori telefoni Android disponibili in questo momento sul mercato. Il risparmio netto sfiora i 500 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Per la consegna dello smartphone devi aspettare solamente qualche giorno, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non farti sfuggire questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Honor Magic7 Pro: le caratteristiche tecniche

Con l’Honor Magic7 Pro l’azienda cinese ha fatto un deciso salto in avanti, lanciando uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato. per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Partendo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: lo schermo. A bordo trovi un display AMOLED da 6,8 pollici ad altissima risoluzione e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge l’incredibile valore di 5000 nit (1600 nit su tutto lo schermo), offrendo una visibilità perfetta anche sotto la luce solare diretta. Il cuore pulsante del Magic7 Pro è il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, abbinato a 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi con nessuna tipologia di app: prestazioni fulminee con qualsiasi videogame o app per il foto editing.

Il comparto fotografico è uno dei maggiori punti di forza. E per far capire le potenzialità del pacchetto fotografico è necessario analizzare sensore per sensore.

Fotocamera Principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica (OIS) per scatti sempre nitidi.

con stabilizzazione ottica (OIS) per scatti sempre nitidi. Teleobiettivo periscopico da 200 megapixel con zoom ottico 2.5x (o 3x a seconda delle ottimizzazioni), OIS e un’ampia apertura f/2.6, per catturare dettagli incredibili anche da lontano.

con zoom ottico 2.5x (o 3x a seconda delle ottimizzazioni), OIS e un’ampia apertura f/2.6, per catturare dettagli incredibili anche da lontano. Ultra-grandangolare da 50 megapixel con un ampio campo visivo di 122°.

con un ampio campo visivo di 122°. Fotocamera frontale da 50 megapixel con sensore ToF 3D per sblocco facciale e selfie perfetti.

L’autonomia è garantita da una capiente batteria da 5270 mAh, che supporta una ricarica rapida da 100W e una ricarica wireless da 80W, permettendoti di avere il 100% di autonomia in pochissimo tempo.

