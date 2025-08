Evan Lorne / Shutterstock.com

Google Chrome su Android sta per introdurre una novità che promette di migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza del browser: l’autenticazione biometrica per il riempimento automatico delle password. Questa funzione esiste già nella app: chi usa Google Password Manager sa che è possibile attivare l’opzione “Autenticati con i dati biometrici prima di compilare le password”, così che il sistema non sia autorizzato a compilare automaticamente una password se l’identità digitale dell’utente non viene prima verificata. Ora, a quanto pare, questo strumento verrà esteso anche a chi usa su Android browser come Google Chrome.

I vantaggi dell’autenticazione biometrica per la sicurezza

L’autenticazione biometrica è un metodo di verifica dell’identità basato su caratteristiche fisiche uniche di un individuo, come le impronte digitali o il riconoscimento facciale.

Questo tipo di autenticazione offre un elevato livello di sicurezza, poiché tali caratteristiche sono difficilmente replicabili o trasferibili: ecco perché viene impiegata anche per l’accesso a dispositivi mobile, siti e piattaforme, migliorando di fatto l’affidabilità rispetto ai tradizionali metodi basati esclusivamente su password.

In caso di furto del dispositivo, la presenza di un sistema di autenticazione biometrica rende infatti impossibile – o, quanto meno, molto più complesso – accedere al device stesso e agli account personali dell’utente.

Così il browser Google Chrome migliora la sicurezza

Come accennato, attualmente Google Chrome su Android compila automaticamente le password senza alcuna forma di autenticazione. Secondo quanto riporta la stampa di settore, però, le cose stanno per cambiare.

Un utente di Telegram ha infatti notato che l’opzione “Autenticati con i dati biometrici prima di compilare le password” è scomparsa dalle preferenze nella sezione “Compilazione automatica con Google”. Al suo posto, in fondo alla pagina principale delle impostazioni di Google Password Manager, ora c’è una nuova opzione chiamata “Verifica la tua identità per compilare automaticamente le password”.

Il concetto di base non cambia: il comando è stato rinominato e spostato in una nuova posizione, ma fa esattamente la stessa cosa – ovvero, impedisce al gestore di password di Google di compilare automaticamente una password finché non viene verificata l’identità digitale, ad esempio tramite il riconoscimento facciale o l’impronta digitale. A suscitare l’attenzione e l’entusiasmo degli utenti è però la descrizione sotto questa nuova opzione, che dice: “Per una protezione aggiuntiva, usa sempre la tua impronta digitale, il volto o un altro blocco schermo quando accedi utilizzando la compilazione automatica (in arrivo su Chrome)”.

Sebbene non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Google, questa formulazione lascia intendere che anche Chrome richiederà presto l’autenticazione tramite impronta digitale, volto o blocco schermo prima di compilare automaticamente le password. Al momento non ci sono altri dettagli disponibili su questa nuova opzione: non si sa quando esattamente la funzione verrà estesa a Chrome né se il browser avrà una sua opzione dedicata. Non c’è dubbio però che si tratti di un miglioramento della sicurezza che gli utenti attendevano da tempo.