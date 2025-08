Apple AirPods Pro 2 a prezzo mai visto: oggi le paghi pochissimo

Apple

Non è un’esagerazione dire che le AirPods Pro 2 di Apple siano quanto di meglio c’è oggi sul mercato per ascoltare musica e fare chiamate senza dover "sopportare" l’ingombro di cuffie che coprono per intero l’orecchio.

Le cuffie senza fili del colosso di Cupertino sono capaci di assicurare un’esperienza audio di altissimo livello, caratterizzato da bassi potenti e alti cristallini. L’innovativa tecnologia di cancellazione del rumore permette di isolarsi dal mondo esterno, senza però esserne completamente tagliati fuori. E con la nuova custodia MagSafe estendi l’autonomia a oltre 30 ore di ascolto continuativo.

E con l’offerta di oggi su Amazon acquisti le AirPods Pro 2 e fai un vero affare. Non solo le trovi a un prezzo davvero speciale (decine di euro risparmiate rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore californiano), ma puoi anche scegliere di pagare a rate a tasso zero.

AirPods Pro 2 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare le AirPods Pro 2 oggi su Amazon è doppiamente conveniente. Gli auricolari senza fili della Casa della Mela Morsicata sono disponibili a un prezzo bassissimo e puoi anche scegliere di pagarle a rate a tasso zero e senza costi di istruttoria. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Le Apple AirPods Pro 2 possono essere acquistate con uno sconto del 29% al prezzo più basso degli ultimi mesi. Comprandole oggi le paghi 199,00 euro e risparmi 80 euro rispetto al prezzo di listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate senza costi aggiuntivi. Optando per questa modalità di pagamento, le AirPods Pro 2 costano 39,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple AirPods Pro 2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli AirPods Pro 2 si affermano come un punto di riferimento nel panorama degli auricolari true wireless, elevando l’esperienza di ascolto grazie a una serie di innovazioni.

Al cuore di queste performance c’è il chip H2, che abilita una cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, immergendo l’utente in un’oasi di tranquillità. La modalità Trasparenza adattiva, una novità distintiva, modula dinamicamente i suoni esterni, attenuando i rumori più intensi e permettendo al contempo di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante.

Le funzionalità si estendono ben oltre la cancellazione del rumore. Il sensore di rilevamento della pelle, insieme all’accelerometro, assicura che la riproduzione audio si interrompa automaticamente quando gli auricolari vengono rimossi, riprendendo non appena indossati.

I controlli touch sul gambo permettono di gestire la riproduzione, rispondere alle chiamate e, per la prima volta, regolare il volume con un semplice scorrimento. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa offre un’esperienza sonora tridimensionale e immersiva, adattandosi ai movimenti dell’utente.

Anche la custodia di ricarica MagSafe è stata potenziata. Ora integra il chip U1 per la localizzazione di precisione tramite "Dov’è", emette un suono per facilitarne il ritrovamento e dispone di un anello per laccetto, aumentando la praticità. La durata della batteria è stata migliorata, garantendo fino a 6 ore di ascolto con una singola carica e un totale di 30 ore con la custodia.

Resistenti al sudore e all’acqua (IPX4), gli AirPods Pro 2 sono progettati per accompagnare l’utente in ogni momento della giornata, offrendo un connubio di tecnologia all’avanguardia e versatilità.

