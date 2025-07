Amazon, smartphone e orologi a prezzo stracciato: sconti fino all'80%

Xiaomi

Ultimo giorno di luglio e per concluderlo al meglio su Amazon trovi tante promo speciali con sconti che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più amati e desiderati. Per alcuni dispositivi hai a disposizione anche un doppio sconto flash che rende ancora più interessanti le offerte di oggi. Ad esempio trovi il Google Pixel 9 con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e spendendo solamente 4,99 euro in più ricevi un PC portatile Acer dal valore commerciale di 200 euro. Ottime offerte anche per gli elettrodomestici con sconti che superano il 50%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non perdere questa occasione.

Amazon, le migliori offerte del 31 luglio

Smartphone

Motorola razr 60. Un’opportunità imperdibile per il Motorola Razr 60 , disponibile con uno sconto del 35% a cui puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 32,45 euro . Puoi pagarlo comodamente in 12 rate a tasso zero . Questo smartphone pieghevole offre un design compatto e alla moda, con un display pieghevole interno pOLED da 6,9 pollici (risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz) e un pratico schermo esterno da 3,63 pollici per notifiche rapide e selfie. È alimentato da un processore MediaTek di ultima generazione. La doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel assicura scatti di ottima qualità. La batteria ti accompagna fino a fine giornata.

è in offerta con uno e ben . Dotato di un con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca, trova spazio un processore , affiancato da e e , per una buona fluidità nell’uso delle app e nel multitasking. Il comparto fotografico versatile include una per scatti e video di qualità in diverse condizioni. La batteria da 5800mAh ti assicura un’autonomia per tutto il giorno. Smartphone Oscal. Torna in offerta uno dei telefoni lowcost più acquistati dagli utenti. L’Oscal Flat 2 è in promo con un doppio sconto: al primo coupon del 50% puoi aggiungere un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 80 euro. Lo paghi meno di 80 euro e fai un super affare. Schermo ampio, buone prestazioni, supporta tutte le applicazioni più utilizzate e la batteria ti supporta per tutto il giorno. Se vuoi spendere pochissimo, è lo smartphone da comprare oggi.

Accessori lowcost

Power bank MagSafe. Un’occasione irripetibile per questo powerbank Magsafe , disponibile con un incredibile sconto dell’80% che ti permette di risparmiare ben 100 euro . Questo caricabatterie portatile si attacca magneticamente agli iPhone di ultima generazione, garantendo una ricarica wireless comoda e veloce senza l’ingombro di cavi. È l’accessorio perfetto per avere sempre energia a portata di mano, mantenendo il tuo dispositivo carico e pronto all’uso, ovunque tu sia.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3. Lo smartwatch indistruttibile di Amazift è disponibile da oggi a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 36%, e risparmi più100 euro . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch è progettato per resistere agli ambienti più estremi, con una resistenza di livello militare ed è anche impermeabile. Offre un’ampia gamma di funzionalità per l’outdoor, inclusi sistemi di navigazione satellitare ad alta precisione, monitoraggio avanzato della salute e oltre 170 modalità sportive , il tutto con una batteria che può arrivare a durare fino a 27 giorni. Supporta i sei principali sistemi satellitari per una precisione millimetrica della propria posizione.

Smart TV

Smart TV Samsung QLED 55 pollici. Prezzo speciale per lo smart TV Samsung QLED da 55 pollici, disponibile con uno sconto del 34% che ti permette di risparmiare 250 euro. Questo televisore offre immagini in 4K e supporta la tecnologia QLED di Samsung, che garantisce colori brillanti, un contrasto profondo e una luminosità eccezionale. Il processore Q4 AI ottimizza ogni scena sfruttando gli algoritmi di intelligenza artificiale. Il sistema operativo Tizen ti offre accesso rapido a tutte le tue app di streaming preferite.

Igiene dentale

Oral-B iO 3. Un super affare per lo spazzolino elettrico Oral-B iO3 , disponibile con uno sconto del 57% . Questo spazzolino elettrico offre un’esperienza di pulizia unica grazie alla sua tecnologia magnetica iO, che combina micro-vibrazioni delicate con l’azione oscillante-rotante della testina per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Dotato di sensore di pressione intelligente e diverse modalità di spazzolamento, garantisce una pulizia profonda per denti e gengive più sani.

Elettrodomestici

Lavapavimenti OSOTEK H200 Pro. La lavapavimenti OSOTEK H200 Pro è in offerta con un doppio sconto e costa meno della metà. Oltre allo sconto fisso presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 50% e la paghi meno di 120 euro . Questo elettrodomestico 2-in-1 aspira e lava contemporaneamente, eliminando sporco secco e umido con un solo passaggio. Dotata di un sistema di autopulizia e di un design compatto, facilita notevolmente le faccende domestiche, garantendo pavimenti impeccabili con il minimo sforzo.

