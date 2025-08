Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Le ricerche sul web sono sempre più caratterizzate da contenuti generati dall’AI che, spesso, vengono mostrati agli utenti alla ricerca di risposte alle loro domande. Questo, generalmente non è un male, ma se tali informazioni sono inattendibili o falsate dalle allucinazioni, il discorso cambia e la ricerca può diventare notevolmente più faticosa.

Per questo motivo, in una recente intervista il CEO di Reddit, Steve Huffman, ha espresso la volontà di trasformare il sito in una sorta di “motore di ricerca”, caratterizzato però dall’attendibilità di miliardi di conversazioni umane che comprendono esperienze dirette e pareri che è impossibile trovare altrove.

E in un contesto ormai dominato dai contenuti AI, avere a disposizione milioni di post scritti dall’uomo, non può che essere un asso nella manica da sfruttare subito.

Unificare l’IA con la ricerca tradizionale

Già da qualche tempo Reddit si sta muovendo in questa direzione e la sua funzione di ricerca tradizionale ha raggiunto già più di 70 milioni di utenti attivi settimanalmente. Questo dato dimostra la fiducia che le persone ripongono nella piattaforma che può diventare un ottimo posto dove trovare risposte a domande specifiche.

Il vero punto di svolta, però, è l’integrazione con l’intelligenza artificiale: Reddit Answers (già utilizzato da 6 milioni di persone in una dozzina di Paesi) vuole unificare le potenzialità della ricerca AI con l’incredibile mole di dati contenuti all’interno di Reddit e, ovviamente, tutti prodotti da fonti 100% umane, una caratteristica che rappresenta un valore aggiunto che i motori di ricerca tradizionali faticano a replicare.

La strategia di Reddit è quella di creare un’esperienza unica e intuitiva, che sarà messa in primo piano nell’app e consentirà agli utenti di accedere in modo facile e intuitivo all’immenso patrimonio conoscitivo dentro la piattaforma.

Reddit, una piattaforma in forte crescita

Questa nuova strategia punta dritta verso la ricerca AI e arriva in un momento di grande successo per. Reddit che ha chiuso il secondo trimestre con un aumento del fatturato del +78% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 500 milioni di dollari.

Parte di questa crescita è dovuta anche all’introduzione di nuovi strumenti per l’advertising che permettono ai marketer di sfruttare i dati e le conversazioni sul sito per individuare tendenze emergenti e integrare i feedback sui brand direttamente nelle loro campagne.

La nuova ambizione di Reddit di voler diventare un motore di ricerca, quindi, non è solo un tentativo di conquistare una nuova fetta di mercato, ma diventa anche una risposta diretta a un bisogno sempre più evidente degli utenti che hanno sempre più bisogno di trovare informazioni umane e autentiche in un web sempre più dominato dagli algoritmi e dove la maggior parte di contenuti (giusti o sbagliati che siano) viene ormai generato da una fredda intelligenza artificiale.