Amazon, crolla il prezzo del Galaxy A55 e sconto esagerati: le migliori promo di oggi

Anche ad agosto su Amazon trovi offerte speciali che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati e desiderati degli utenti. Accade oggi 3 agosto grazie a nuove promo lampo che fanno crollare il prezzo di alcuni dei dispositivi tech più amati, a partire dagli smartphone. Ad esempio, trovi l’Honor Magic7 Pro con uno sconto del 37% e risparmi quasi 500 euro. Per chi vuole spendere meno e acquistare uno smartphone che assicura ottime prestazioni c’è il Galaxy A55 con uno sconto del 46%. Le offerte non riguardano solamente gli smartphone, ma trovi anche elettrodomestici, orologi e anche televisori smart.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per accedere alla pagina prodotto ti basta cliccare sul link e potrai completare l’acquisto. Per ogni dispositivi tech trovi anche una breve descrizione tecnica. Non perdere altro tempo e approfitta delle migliori offerte di oggi.

Amazon, le migliori offerte del 3 agosto

Smartphone

Honor Magic7 Pro. L’ Honor Magic7 Pro è in offerta con uno sconto del 37% , e risparmi quasi 500 euro . Questo smartphone di punta si distingue per le sue prestazioni eccezionali e un comparto fotografico di livello professionale. Dotato di un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione elevata e refresh rate fino a 120 Hz. Il processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna supporta qualsiasi tipologia di app, anche le più esigenti. Il punto forte è il comparto fotografico con tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo periscopico da 200 megapixel e fotocamera ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. La batteria da 5270 mAh si ricarica in un lampo.

Smartwatch

Apple Watch SE di seconda generazione. Un’opportunità da non perdere per l’ Apple Watch SE di seconda generazione , che raggiunge il suo minimo storico e lo puoi pagare comodamente in 5 rate a tasso zero . Offre un monitoraggio accurato dell’attività fisica, il rilevamento delle cadute, le chiamate di emergenza e il monitoraggio della frequenza cardiaca. Con un processore più veloce rispetto alla generazione precedente e la perfetta integrazione con l’ecosistema Apple, è l’ideale per chi cerca un Apple Watch performante e accessibile per la vita di tutti i giorni.

Smart TV

LG OLED evo 48 pollici. Un’occasione da non perdere per lo smart TV LG OLED evo da 48 pollici, da oggi disponibile con uno sconto del 45% che ti permette di risparmiare quasi 700 euro. Puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. Questo televisore offre una qualità d’immagine superiore grazie alla tecnologia OLED evo, che garantisce neri assoluti, contrasti infiniti e colori incredibilmente vividi, con una luminosità migliorata rispetto ai tradizionali pannelli OLED. Il processore α9 Gen7 con intelligenza artificiale ottimizza audio e video in tempo reale, mentre il design ultrasottile si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Il sistema operativo webOS è una garanzia: supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Cuffie Bluetooth

Sennheiser ACCENTUM. Occasione da cogliere al volo. Le cuffie wireless Sennheiser Accentum sono in offerta con un ottimo sconto del 44% , e approfitti del minimo storico . Assicurano un’ottima ca ncellazione attiva del rumore efficace per isolarti dalle distrazioni ambientali e un audio dettagliato e bilanciato, tipico di Sennheiser. La lunga durata della batteria e il design ergonomico le rendono perfette per lunghe sessioni di ascolto, sia a casa che in viaggio.

Monopattino

Monopattino Ducati E-Scooter Pro-I Evo. Il Ducati E-Scooter Pro-I Evo è disponibile con uno sconto del 41% e il suo prezzo è al minimo storico. Puoi anche usufruire del pagamento a rate con Cofidis. Questo monopattino elettrico combina lo stile sportivo di Ducati con prestazioni affidabili per la mobilità urbana. Dotato di un motore potente e di una batteria a lunga autonomia, ti permette di affrontare gli spostamenti quotidiani con agilità. Le ruote ampie e il sistema di ammortizzazione garantiscono un comfort di guida elevato, anche su superfici meno uniformi.

Elettrodomestici

Ariete Ice Cream Maker Party. L’ Ariete Ice Cream Maker Party Time è oggi disponibile con uno sconto del 38% e approfitti del minimo storico. Lo paghi meno di 40 euro . Questo elettrodomestico compatto ti permette di preparare gustosi gelati, sorbetti e yogurt fatti in casa in poco tempo. Con una capacità di 1,5 litri e una potenza di 10W , è facile da usare: basta pre-raffreddare la ciotola in freezer, aggiungere gli ingredienti e lasciare che la macchina faccia il resto.

