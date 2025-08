L’estate 2025 vede un aumento dell’attività delle zecche e dei casi di malattia di Lyme. Questo fenomeno non è casuale, ma un complesso processo influenzato da più fattori, soprattutto da significativi cambiamenti ambientali. Thomas Daniels, ecologo specializzato in vettori e direttore del Louis Calder Center (Fordham University, New York City), ne ha parlato in un’intervista concessa a Scientific American: quest’anno cosa ha portato il numero di zecche a salire dal 20 al 30% rispetto al 2024?

Zecche e cambiamento climatico

Nell’intervista, il professor Daniels si riferisce agli studi condotti dal suo dipartimento, prendendo a campione il nord-est degli Stati Uniti. In particolare parla della cosiddetta zecca del cervo (Ixodes scapularis), considerata il vettore primario del batterio Borrelia burgdorferi, quello che causa appunto la malattia di Lyme.

Questo parassita ha un ciclo di vita suddiviso in quattro stadi: uovo, larva, ninfa, adulto. Ogni stadio richiede un pasto di sangue, rendendo la zecca dipendente da ospiti e ambiente. Le ninfe sono cruciali per la trasmissione umana: piccole, attive tra fine primavera e inizio estate, quando aumentano le attività umane all’aperto, tanto che è proprio in luoghi frequentati nella bella stagione come parchi, giardini e simili che si possono fare questi spiacevoli incontri.

Colpa del cambiamento climatico? “Sta avendo un impatto notevole“, ammette Daniels, ma precisa anche che la crescita della popolazione di questi parassiti non si può attribuire esclusivamente all’aumento della temperatura.

“Si fanno molte ipotesi sul perché il numero di zecche sia generalmente in aumento. C’è stata una leggera estensione in termini di stagione: le zecche stanno diventando più attive prima rispetto a 20 anni fa”, spiega. Ma non è tutto qui, perché anche “fattori locali come l’umidità relativa, le precipitazioni, il tipo di terreno, il numero di lombrichi disponibili, la quantità di lettiera disponibile, l’impatto delle specie invasive, quali di queste hanno un impatto sulla disponibilità di ospiti e così via, possono avere un effetto significativo”.

In sostanza, nell’arco di un anno la dimensione di una popolazione di zecche in una determinata area potrebbe essere il risultato di una combinazione di oltre 100 fattori diversi. Fattori che, di volta in volta, possono combinarsi in modi altrettanto diversi.

Fattori ambientali

Tra i fattori ambientali influenzati dal clima che Daniels sta studiando per comprendere la crescita delle popolazioni di zecche ci sono le cosiddette specie invasive.

“Stiamo esaminando gli effetti di alcune piante invasive sul numero di zecche per vedere se stanno giocando un ruolo, se sono più abitabili per le zecche – spiega -. Una specie invasiva che si diffonde aggressivamente (ad esempio, un arbusto come il crespino giapponese, o una pianta tappezzante come l’aglio selvatico o l’artemisia) potrebbe cambiare i microhabitat a cui le zecche hanno accesso. È tutto preliminare. Ma il cambiamento climatico significa che abbiamo a che fare con un bersaglio mobile, e ci sono molti fattori che non avrei nemmeno preso in considerazione cinque anni fa. Ecco un’altra domanda a cui non avevo pensato fino a poco tempo fa: le diverse specie di zecche inizieranno a competere tra loro?”.

Si parla di cambiamento climatico in termini globali e, di fatto, anche nel resto del mondo le zecche sono in aumento. Di conseguenza, aumenta la possibilità di contrarre patologie come la malattia di Lyme. “Ixodes ricinus (la zecca del ricino) è la specie maggiormente responsabile della malattia di Lyme in Europa e si sta diffondendo in nuove aree. In Russia la zecca della taiga (Ixodes persulcatus) èvettore della malattia di Lyme e anche il suo areale si sta espandendo. In alcune zone, il caldo potrebbe essere troppo intenso per le zecche, quindi forse il loro areale potrebbe essere in diminuzione”, conclude Daniels.