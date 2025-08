Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Esistono piante che allontanano vespe e zanzare in modo naturale senza spray né veleni e si possono tenere facilmente in casa o sul terrazzo

Ogni estate è la stessa storia. Appena si apre una finestra, arrivano loro: zanzare e vespe, calabroni e altri insetti che rendono più “movimentate” le giornate calde. Ciò che però molti non sanno è che esiste un modo per difendersi in modo del tutto naturale.

Non serve spruzzare veleni nell’aria, né montare zanzariere su ogni porta: basta tenere in casa o sul balcone alcune piante precise, scelte con criterio. E la differenza si nota, perché alcune varietà vegetali emettono sostanze capaci di disturbare l’olfatto degli insetti più fastidiosi.

Le piante aromatiche che allontanano le zanzare

È proprio sull’olfatto che si gioca la partita: le piante in questione, infatti, non uccidono gli insetti fastidiosi, ma li confondono e li infastidiscono, senza effetti collaterali. Partiamo dalle piante aromatiche: questi vegetali contengono sostanze naturali (oli essenziali come citronellolo, mentolo e canfora) capaci di interferire con i segnali olfattivi che gli insetti usano per localizzare il nostro respiro o il nostro sudore.

Le più efficaci sono la menta, la citronella, il basilico, il rosmarino e il timo limone: tutte piante che si coltivano bene in vaso, richiedono poca manutenzione e possono essere posizionate sul davanzale, in cucina o in terrazzo. La citronella, in particolare, è conosciuta per il suo profumo intenso simile al limone: il suo principio attivo è lo stesso usato in molti spray repellenti.

Ma anche il basilico, se esposto al sole e ben idratato, sviluppa un aroma capace di tenere lontane le zanzare. Il rosmarino, invece, oltre a essere utile in cucina, contiene canfora e cineolo, sostanze sgradite alle vespe. Tutte queste piante funzionano meglio quando il fogliame viene leggermente strofinato o scosso: è in quel momento che rilasciano il massimo del profumo.

Fiori efficaci per respingere zanzare e vespe

Non serve avere un giardino intero per proteggersi: anche un vaso di fiori, se scelto bene, può fare la differenza. Alcune varietà, infatti, non solo sono belle da vedere e semplici da coltivare, ma emettono sostanze capaci di tenere alla larga gli insetti più invadenti. Tra i più noti ci sono il geranio, il pelargonio odoroso, la lavanda e l’aurone (conosciuto anche come artemisia del limone).

Il geranio e il pelargonio, in particolare, rilasciano un aroma agrumato che infastidisce sia le zanzare che le vespe, soprattutto se le piante sono posizionate in punti di passaggio, come finestre o ingressi. La lavanda, oltre a essere decorativa, contiene linalolo e canfora: due molecole che alterano l’orientamento degli insetti.

E poi c’è l’aurone, meno conosciuto ma sorprendentemente efficace: profuma di limone, resiste bene anche al caldo e ha una naturale capacità di rendere l’ambiente meno ospitale per vespe e calabroni.

Altre piante utili

Oltre ad aromatiche e fiori, esistono altre piante insospettabili che riescono ad allontanare vespe e zanzare con discrezione. Una di queste è l’assenzio, usato da secoli come repellente naturale per insetti. Ha un odore intenso, quasi pungente, e cresce bene anche in vaso, purché abbia sole diretto e un terreno ben drenato.

Lo stesso vale per l’asperula, una pianta erbacea spontanea che emana un profumo dolce e persistente, particolarmente sgradito a molti insetti volanti. E poi c’è lui: il pomodoro. Sì, anche se può sembrare strano, le foglie di pomodoro rilasciano un aroma capace di disturbare l’apparato olfattivo delle zanzare.

Non serve avere un orto intero: con un po’ di attenzione, è possibile trasformare balconi e davanzali in alleati contro gli insetti, senza usare nemmeno una goccia di spray.