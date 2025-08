Honor

HONOR Pad X9 diventa il tablet low cost da prendere oggi: sfruttando l’offerta in corso su Amazon, infatti, il modello di HONOR è ora disponibile con un prezzo scontato di 149 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico.

Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un tablet completo e con un prezzo molto accessibile, ideale anche per chi è alla ricerca di un tablet per bambini, con uno schermo di grandi dimensioni e una scocca resistente.

L’offerta in corso su Amazon è valida solo per un breve periodo. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere HONOR Pad X9 al carrello, andando a completare l’ordine.

La scheda tecnica dell’HONOR Pad X9

La scheda tecnica di HONOR Pad X9 include un ampio display TFT LCD con pannello in 5:3 caratterizzato da una diagonale di 11,5 pollici oltre che da risoluzione di 1200 x 2000 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 685, con CPU octa-core e con tutte le caratteristiche giuste per garantire buone prestazioni anche nella fascia bassa del mercato.

Il tablet è dotato di 4 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 7.250 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 23 W e con la possibilità di garantire una buona autonomia.

Da segnalare anche la presenza di una fotocamera posteriore e di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel, con possibilità di registrare video a 1080p e 30 fps. Il tablet può contare su una scocca in alluminio e su un sistema composto da 6 speaker.

HONOR Pad X9 si caratterizza per dimensioni pari a 267,3 x 167,4 x 6,9 mm e per un peso di 495 grammi. Il modello ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di buone prestazioni ma con una spesa contenuta.

HONOR Pad X9, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR Pad X9 con un prezzo scontato di 149 euro. Il tablet raggiunge il suo nuovo minimo storico sullo store e si conferma come la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un tablet economico ma di qualità, adatto a tutti i contesti di utilizzo e perfetto anche come tablet per bambini. L’offerta, valida solo per un breve periodo di tempo, è disponibile tramite il box qui di sotto.

