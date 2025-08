Xiaomi, prezzo crollato per il robot aspirapolvere: lo paghi pochissimo

Xiaomi

Comodo, versatile e silenzioso. Bastano questi tre aggettivi per descrivere i maggiori punti di forza dello Xiaomi Robot Vacuum E5. Compatto e versatile, questo robot aspirapolvere diventerà immediatamente il tuo maggior alleato nella pulizia delle superfici di casa.

Facile da utilizzare e configurare, è perfetto per avere pavimenti sempre splendenti. Il sistema di navigazione assicura una pulizia accurata su tutte le superfici, mentre il potente sistema di aspirazione è perfetto per eliminare ogni singola traccia di polvere e sporco. E con il serbatoio d’acqua e il panno lavabile, potrai anche lavare dopo aver spazzato il pavimento di casa.

Oggi, poi, lo trovi a un prezzo bassissimo grazie all’offerta top di Amazon. Lo paghi meno di 100 euro e fai un vero affare.

Prezzo stracciato per il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum E5: offerta e costo

La promozione di oggi di Amazon su questo robot aspirapolvere è di quelle che non capitano troppo spesso. Lo Xiaomi Robot Vacuum E5 è disponibile con uno sconto del 31% al minimo storico: oggi lo paghi appena 89,99 euro anziché 131,00 euro come da listino. A questo prezzo va comprato prima che le scorte terminino.

Xiaomi Robot Vacuum E5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Robot Vacuum E5 è un aspirapolvere robot progettato per offrire una pulizia efficiente e completa dei pavimenti, combinando funzionalità di aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo.

Con una potenza di aspirazione massima di 2000 Pa, è in grado di raccogliere efficacemente polvere, peli di animali domestici e detriti da diverse superfici, inclusi pavimenti duri e tappeti. Il serbatoio da 90ml (con panno lavabile) permette di lavare il pavimento dopo che è stato aspirato, assicurando così una pulizia profonda delle superfici di acsa.

Il suo design compatto, con un diametro di 300 mm e un’altezza di soli 70 mm, gli permette di muoversi agilmente anche in spazi ristretti e sotto i mobili, assicurando una pulizia approfondita senza tralasciare punti.

Il Robot Vacuum E5 integra una navigazione intelligente basata su giroscopio, che gli consente di seguire un percorso di pulizia a zig-zag per massimizzare la copertura e ridurre al minimo le aree non pulite. È dotato di sensori multipli per evitare ostacoli e prevenire cadute da scalini, garantendo un funzionamento sicuro e autonomo. La spazzola principale è progettata per essere resistente all’aggrovigliamento dei capelli, rendendola ideale per chi possiede animali domestici e semplificando la manutenzione.

La gestione del Robot Vacuum E5 è resa intuitiva grazie alla compatibilità con l’app Xiaomi Home/Mi Home, che permette di programmare le pulizie, scegliere tra diverse modalità di aspirazione e monitorare il progresso in tempo reale. Supporta anche il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant, offrendo un’ulteriore comodità.

La batteria da 2600 mAh garantisce un’autonomia fino a 110 minuti in modalità standard.

