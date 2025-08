Amazon, prezzo crollato per il Galaxy S24 e sconti esagerati: le migliori offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Come iniziare al meglio questo primo weekend di agosto? Con nuove offerte Amazon che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei migliori prodotti tech del momento. Come ad esempio il realme GT 7T, smartphone con una batteria inesauribile e che trovi al minimo storico. Oppure il Galaxy S24 disponibile al minimo storico con uno sconto del 40%. Le offerte non si fermano di certo solamente ai telefoni, ma ne trovi di interessanti anche per gli orologi smart, elettrodomestici per la casa, tablet e action cam.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi 2 agosto e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Trovi veramente di tutto e ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 2 agosto

Smartphone

Galaxy S24. Un’occasione da cogliere al volo per il Galaxy S24 , protagonista di un’ offerta lampo con sconto del 40% . Affrettati, perché ci sono pochissimi pezzi ancora disponibili. Lo smartphone top di gamma di Samsung è dotato di un ottimo processore Exynos supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici vivido e di un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

Accessori tech

Racchetta anti-zanzare. Dì addio alle zanzare con questa racchetta anti-zanzare , disponibile con uno sconto del 57% e che costa pochissimo . Ti permette di eliminare facilmente zanzare, mosche e altri insetti volanti con una semplice “racchettata”. È dotata di una griglia di sicurezza e un’impugnatura ergonomica, offrendo una soluzione efficace per liberarti degli insetti fastidiosi in casa o all’aperto, senza l’uso di spray chimici.

Smartwatch

Amazfit Balance. L’ Amazfit Balance è disponibile con un sconto del 36% al quale puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 6,69 euro . Doppio sconto che porta il prezzo al minimo storico e puoi pagarlo comodamente in 5 rate a tasso zero . Progettato per il benessere completo, questo smartwatch non solo traccia le tue attività fisiche e il sonno, ma fornisce anche utili consigli. Dotato di un ampio display AMOLED , di GPS integrato e di una batteria che può durare fino a 14 giorni.

Cuffie Bluetooth

Apple AirPods Pro 2. Le AirPods Pro 2 sono in offerta con uno sconto del 29%, permettendoti di risparmiare quasi 100 euro. Puoi anche pagarle in 5 rate a tasso zero. Queste cuffie in-ear di Apple offrono un’esperienza audio superiore grazie alla cancellazione attiva del rumore due volte più efficace rispetto alla generazione precedente e alla Modalità Trasparenza adattiva che riduce i rumori ambientali più forti. Con audio spaziale personalizzato e un’autonomia migliorata, sono perfette per ascoltare musica, effettuare chiamate e godere di un suono immersivo in qualsiasi contesto. Compatibili con qualsiasi smartphone, danno il meglio con l’iPhone.

Action cam

GoPro MAX. Prezzo in picchiata per la GoPro Max, disponibile con uno sconto del 35%. Questa action cam unica nel suo genere ti permette di catturare video e foto spettacolari a 360 gradi, trasformando ogni avventura in un’esperienza immersiva. Con funzionalità come Max HyperSmooth per una stabilizzazione video incredibile, l’audio a 360° e la possibilità di scattare foto panoramiche mozzafiato senza bisogno di spostare la fotocamera, la GoPro Max è l’ideale per creatori di contenuti e amanti dell’avventura che vogliono immortalare ogni angolazione della loro esperienza.

Tablet

Xiaomi Book S. Lo Xiaomi Book S è in offerta lampo con uno sconto del 31%. Puoi anche usufruire del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Questo tablet 2-in-1 versatile è progettato per la produttività e l’intrattenimento, trasformandosi facilmente in un laptop con la tastiera opzionale. Dotato di undisplay da 12.4 pollici con risoluzione 2.5K, offre un’esperienza visiva nitida e immersiva. Alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 2, garantisce prestazioni fluide per il lavoro e lo svago, anche grazie agli 8 gigabyte di RAM. Batteria a lunga durata e che si ricarica rapidamente.

Elettrodomestici

Soundbar Samsung. La soundbar Samsung è in offerta con uno sconto del 52% e costa meno della metà. Questo dispositivo audio ti permette di migliorare la qualità audio del televisore e di ascoltare al meglio i tuoi film e serie TV. Caratterizzata da un sistema a 2.1 canali e una potenza totale di 270W , include un subwoofer wireless per bassi profondi e vibranti, che trasformano il tuo salotto in un vero e proprio cinema. Facile da collegare tramite Bluetooth o cavo ottico, è compatibile con qualsiasi smart TV.

, disponibile con uno che la fa costare . Dotata di un , un e un , è perfetta per preparare cibi veloci, contorni o piccole porzioni. La tecnologia di assicura una cottura uniforme e veloce. Robot tagliaerba ECOVACS GOAT A1600. Prenditi cura del tuo giardino senza fatica con il robot tagliaerba ECOVACS GOAT A1600, oggi in offerta con uno sconto del 37% che ti permette di risparmiare ben 550 euro. Questo robot intelligente ti offre una soluzione automatica e precisa per la manutenzione del prato, grazie alla sua tecnologia avanzata di navigazione visiva e sensori ToF (Time-of-Flight) che gli consentono di mappare il giardino in modo preciso e di evitare ostacoli in tempo reale. Ideale per prati di medie e grandi dimensioni (copre fino a 1600 metri quadrati), integra la gestione senza fili del perimetro (non richiede cavi interrati) e offre la possibilità di impostare zone di esclusione tramite app.