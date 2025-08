Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

123RF

Svariati gli episodi che ci hanno spinto a restare a bocca aperta dinanzi a scoperte relative alla civiltà Maya. È accaduto di nuovo. Una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Archaeological Science: Reports ha ribaltato le stime demografiche.

Tra il 600 e il 900 d.C., infatti, le Basse Terre Maya (Guatemala, Messico meridionale e Belize occidentale) ospitavano 9,6-16 milioni di persone. Ciò corrisponde a un aumento del 45% rispetto ai conteggi precedenti.

Per ottenere queste cifre è stata effettuata un’analisi regionale su larghissima scala, aggregando e rielaborando dati LiDAR (light detecnion and ranging) da fonti pubbliche e privati (ciò include anche rilievi NASA).

Densità demografica riscritta

Come agisce il LiDAR? Di fatto penetra la vegetazione tropicale fitta, in questo caso. Fornisce dei modelli 3D del terreno e delle strutture sommerse dalla giungla Estrada-Belli, insieme ai suoi colleghi della Tulane University, ha integrato:

dati ambientali NASA Goddard;

survey LiDAR in Campeche e Quintana Roo;

rielaborazioni GIS del MARI.

Il risultato ottenuto è un quadro coerente di insediamenti, con centri urbani e reti rurali strettamente interconnessi. Le stime demografiche sono state calcolate su 95mila km², passando da 6-11 a quasi 16 milioni, come detto. Nello specifico, la Classic Maya Lowlands, come si legge, era un’area densamente popolare, come poche al mondo nel Medio Millennio.

Struttura urbana e gestione agraria

Il LiDAR ha offerto un modello che disegna un sistema estremamente omogeneo:

poli civico-cerimoniali a servizio di 5 km di raggio;

case e campi raccolti intorno alle piazze;

infrastrutture agricole con terrazze, canali di drenaggio, magazzini e silos in pietra.

Quasi tutte le abitazioni ricadevano in un’area di influenza delle piazze. Ciò suggerisce un “controllo elitario” della produzione e distribuzione del cibo. Ecco l’interpretazione di Estrada-Belli: “I Maya non erano città-stato isolate, ma un sistema altamente organizzato su scala regionale”.

Nuove domande

Di certo questa ricerca comporta una rivoluzione demografica. I numeri ottenuti però sollevano anche ulteriori domande:

come sostenere 16 milioni di persone in un ecosistema fragile;

il famoso “crollo Maya” assume sfumature diverse se il carico demografico era così elevato;

quali tecniche agricole hanno permesso una simile densità.

Tutto ciò dimostra il potere del LiDAR in ambienti inaccessibili. Si incoraggiano dunque approcci analoghi in:

Amazzonia;

Congo;

Sudest asiatico.

Marcello Canuto, coautore e direttore del MARI, sottolinea l’importanza di “unire rilievi pubblici e privati senza dover attendere nuovi voli LiDAR”. Questo approccio democratizza l’archeologia, permettendo a istituti e università di tutto il mondo di riutilizzare dati esistenti, risparmiando tempo e risorse.

Guardando al prossimo futuro, si procederà di certo con l’applicazione dello stesso metodo ad altri nuclei Maya, così come a civiltà coetanee: Teotihuacan, Tikal. Si simulerà come la crescita demografica abbia risposto a crisi climatiche e guerre, combinando archeobotanica, isotopi stabili e modellistica climatica per mappare flussi di risorse.