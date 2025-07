Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google è al lavoro per implementare numerosi aggiornamenti per Chrome che promettono un netto miglioramento dell’interazione quotidiana con il celebre browser

Google sta implementando una serie di nuove funzioni sperimentali per Chrome su Android che promettono agli utenti una trasformazione radicale dell’interazione quotidiana con il browser.

Molte le novità in arrivo (parecchie di queste sono ancora in fase di test) e tra quelle più apprezzate dai tester ci sono sicuramente i miglioramenti alla gestione della navigazione in incognito e nuove integrazioni avanzate di intelligenza artificiale, il tutto pensato per garantire una user experience più fluida e personalizzata, in linea con le moderne esigenze di navigazione.

Quali sono le novità in arrivo su Google Chrome

Come appena anticipato una delle novità principali riguarda la modalità di navigazione in incognito, un’opzione di solito gestita come semplici schede distinte da quelle normali. Con l’update le sessioni in incognito verranno aperte come finestre indipendenti, in modo da migliorare la separazione tra le modalità di navigazione, per un’interfaccia più ordinata e intuitiva.

Un’altra innovazione riguarda l’Omnibox, la barra degli indirizzi che funge anche da campo di ricerca, che sarà potenziata per visualizzare fino a cinque righe durante la digitazione. Una novità che risponde all’evoluzione delle abitudini di ricerca su dispositivi mobili, consentendo agli utenti di visualizzare l’intero contenuto di query più lunghe senza la necessità di scorrere sullo schermo.

Tra le altre cose, Google sta intensificando l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei suoi servizi, incluso Chrome naturalmente. Una delle funzionalità in fase di test prevede l’introduzione di un riassunto AI nella parte superiore della schermata iniziale del browser, posizionato sopra il classico feed Discover.

Ancora pochi i dettagli al riguardo ma sembra che questa caratteristica fornirà all’utente sintesi automatiche di notizie o contenuti del feed, con la possibilità di ascoltarle anche in formato audio.

Per incentivare il passaggio a Chrome, Google sta sviluppando un’opzione dedicata all’importazione dei dati personali dai browser concorrenti. Un’opzione che consentirà di trasferire facilmente segnalibri, cronologia di navigazione, password salvate e impostazioni da altri browser

Infine arriva anche il supporto automatico al Picture-in-Picture, con il browser che sarà in grado di riconoscere automaticamente contenuti video (come quelli di YouTube) e attivare la riproduzione in una finestra separata senza la necessità di un’attivazione manuale da parte dell’utente, migliorando l’esperienza multitasking.

Quando arrivano le nuove funzioni di Chrome

Come detto in apertura, queste nuove funzionalità sono in fase di sperimentazione avanzata e per ora Google non ha fornito una data ufficiale per il rilascio su larga scala.

Tuttavia, bisogna ricordare che molte di esse sono già attivabili tramite “flag” (opzioni nascoste nelle impostazioni avanzate) o disponibili nelle versioni beta e Canary di Chrome; questo suggerisce che il rollout progressivo potrebbe arrivare già dai prossimi mesi, magari a partire da settembre/ottobre 2025, anche se come al solito la disponibilità potrebbe variare in base al dispositivo con i Google Pixel che, ovviamente, avranno la precedenza su tutti gli altri smartphone Android.